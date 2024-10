Trump elogia a Melania por su nuevo libro y asegura que es el regalo ‘perfecto para la Navidad’

ESTADOS UNIDOS.- El candidato republicano a la presidencia de EU, Donald Trump, hizo un alto hoy en su intensa campaña electoral, en la que no para de enviar mensajes en las redes, para, en esta ocasión, felicitar a su esposa Melania por su libro, que salió hoy al mercado en este país, y recomendarlo como un buen regalo para la Navidad, publicó laconexionusa.com.

“¡Muy orgulloso de Melania!”, escribió Trump en X y aseguró que Melania es “verdaderamente genial”.

Very proud of Melania! Her book is out Nationally, and for sale EVERYWHERE. It is really great! She was a fantastic First Lady, and shares that experience, and much more. She’s also a really good writer, as she showed at the Republican National Convention with her letter, that…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2024