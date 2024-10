OFICIALISTAS Y OPOSITORES SE ENZARZAN EN DEBATE SOBRE NUEVAS MAGISTRATURAS: Crean diputados la Secretaría de las Mujeres y eligen Magistradas Anticorrupción

CHETUMAL, MX.- Las y los diputados integrantes de la XVIII Legislatura de Quintana Roo, aprobaron el Decreto por el que se crea la Secretaría de las Mujeres, donde también se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Estado, que deberá entrar en vigor un día después de la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Al tomar la palabra la diputada Euterpe Gutiérrez Valasis, expuso que las mujeres enfrentaron muchos obstáculos, pero unidas pueden derribarlos, como la marginación, la injusticia, la discriminación y la violencia, pero continúan con la lucha con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México y, con la gobernadora Mara Lezama, en Quintana Roo.

Por su parte, María José Osorio Rosas dijo que son cabeza de más de 186 mil hogares, por eso reconocen la iniciativa enviada por la gobernadora Mara Lezama para crear la Secretaría de las Mujeres; “debemos seguir acompañándolas en su lucha, para cero impunidad contra la violencia contra las mujeres… gracias a la lucha generacional de mujeres que nos precedieron, nunca más somos una cuota… que ninguna mujer se quede atrás”.

Fue en la Sesión No. 17 del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Legislativo, donde abordaron diversos temas, como la decisión de entregar la medalla al mérito médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”, el 12 de diciembre, por única ocasión.

ELECCION DE MAGISTRADO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y ANTICORRUPCION

Así mismo, dentro del orden del día, los diputados eligieron a las y los magistrados de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que durará en el cargo 12 años, sin opción a reelegirse, quedando de la siguiente manera: de la primera terna, Claudia Carrillo Gasca con 22 votos.

El diputado José Luis Pech Várguez manifestó su inconformidad al mencionar que los expedientes de las personas no llegaron a su oficina ni a su correo, “el pleno debería tener el conocimiento de las personas, vamos a votar ternas que no hemos recibido los expedientes, si los otros diputados recibieron expedientes, hay trato diferenciado… siguen venciendo porque tienen la fuerza, pero no convenciendo, no votaré este dictamen”.

La diputada Reyna Lesley Tamayo Carballo, dijo que quede asentado que su voto es en contra en la propuesta de esta terna. En el momento de la votación, explicó que queda asentado en acta que no está de acuerdo con ninguno de los tres.

Antes de la votación de la segunda terna, el diputado Filiberto Martínez Méndez dijo que debería de haber una votación por uno o por ninguno, porque es un dictamen de personas; recomendó al equipo jurídico hacer lo propio.

“La boleta de votación no te da la oportunidad de votar en contra de las propuestas, debería haber una opción donde diga en contra de las tres”.

Para elegir al siguiente Magistrado, las y los diputados eligieron a Mayra San Román Carrillo Medina; el tercer Magistrado elegido fue Nayeli del Carmen Solís Poot.

La diputada morenista Jimena Lasa reprochó al decir que la oposición va a votar en contra de cualquier persona, “deberían estudiar los perfiles, ya que se los presentaron con anticipación, la oposición lejos de abonar el combate a la corrupción, están interrumpiendo sus objetivos”.

Jorge Sanén Cervantes tomó la palabra para aclarar que la facultad para presentar una terna y elegir un Magistrado, es del Poder Ejecutivo, de ahí que la Legislatura solo elige entre esa terna, por eso la elección es de manera nominal, “de la terna que nos presenta la persona titular del Ejecutivo, es votar una de ellas”.

Agregó que no hay justificación para no conocer el currículum de las personas propuestas a magistrados, si tuvieran voluntad podrían ver las sesiones de las comisiones, solicitar la información al secretario técnico, “porque no es válido que venga un diputado a tener tres minutos de fama argumentando que no le dieron los currículos”.

1 de 3

Después de un acalorado debate, la cuarta magistrada electa fue Minerva Maribel Moreno Cruz; de la terna cinco los legisladores eligieron a Rubí Guadalupe Sulub Cih.

La diputada Paola Moreno destacó el nombramiento de los cinco magistrados, donde todas son mujeres, ahora no son invisibles; “porque todas y todos son y forman parte importante de Quintana Roo. Hoy se ejercen las nuevas masculinidades y el impulso del presidente (de la Jugocopo) Jorge Sanén, que se ponga en el centro a cinco mujeres para magistradas de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo”.

Después de la elección las cinco magistradas, Claudia Carrillo Gasca, Mayra San Román Carrillo Medina, Nayeli del Carmen Solís Poot, Minerva Maribel Moreno Cruz y Rubí Guadalupe Sulub Cih, rindieron la protesta de ley para asumir el cargo en el sistema de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo, el que durará hasta el 09 de septiembre de 2036.

Posteriormente fue decretado el inicio de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; los magistrados salientes recibirán su remuneración como corresponde a la ley; así mismo, deberán hacer entrega a los entrantes; dentro de los 15 días hábiles siguientes se convocará a sesión para organizarse. (Agencia SIM)