Preparan proyecto para evitar inundaciones en tres colonias de Cancún

CANCÚN, MX.- Un proyecto de infraestructura es lo que preparan arquitectos, al servicio del ayuntamiento, para evitar las frecuentes inundaciones que ocurren en las colonias Lombardo Toledano, Donceles y Bahía Azul.

Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, destacó que esas colonias sufren estos encharcamientos pues se encuentran en la zona baja de la ciudad.

Señaló que este proyecto forma parte de un plan de trabajo para lograr que, en las principales zonas de afectación en temporada de lluvias, el agua fluya más rápido y el nivel tarde menos en bajar.

Gutiérrez Fernández indicó que, por el momento, se realizan labores de desazolve de pozos de manera constante, sobre todo previo a las lluvias.

Resaltó que estas tres colonias fueron las únicas zonas de la ciudad que presentaron afectaciones, aunque menores, luego del paso del huracán “Milton” por la región.

El funcionario municipal no quiso dar una fecha estimada para dar a conocer este proyecto y ejecutarlo, pero agregó que los análisis y los estudios de campo ya se llevan a cabo.

“Estamos trabajando, no me atrevería a dar tiempo, porque son análisis y estudios que se deben de realizar, que llevan su tiempo, y que no todo está en manos de la administración”, concluyó. (Agencia SIM)