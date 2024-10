Trasladan Madres Buscadoras plantón frente a la sede de la Fiscalía en Cancún

CANCÚN, MX.- Integrantes del colectivo “Madres Buscadoras” retiraron el plantón que ayer iniciaron en el Aeropuerto Internacional de Cancún y comenzaron esta tarde otro frente a la sede de la Fiscalía General del Estado en Cancún.

Las manifestantes se dieron cita en este lugar a eso de la 1 de la tarde, para bloquear un sentido de la avenida Xcaret, donde además instalaron una carpa.

María Patrón Pat, dirigente de este colectivo, informó, en este sitio, que esta mañana retiraron el plantón en el aeropuerto, luego que el fiscal Raciel López Salazar se comprometió a revisar las peticiones en el caso de William Hernández, joven desaparecido hace siete años en esta ciudad.

La entrevistada señaló que el fiscal aseguró que entre hoy y pasado mañana esta corporación realizará las diligencias correspondientes y presentará avances sobre este caso.

1 de 2

Comentó que, luego de pactar este compromiso, decidieron levantar el plantón realizado en la terminal 2 de este aeropuerto e iniciar otro frente a la sede de la FGE, como medida de presión.

María Patrón Pat además afirmó que, durante la noche de este sábado, elementos de la Guardia Nacional intentaron retirarlas del aeropuerto, pero finalmente no lo lograron.

Carmita Zapata Pérez, madre de William Hernández, advirtió, por su parte, que de no obtener avances concretos el martes próximo podrían cerrar la carretera de acceso al aeropuerto.

“Ellos se comprometieron a trabajar estos días. Hasta que no resuelvan mis exigencias, no me voy a quitar de aquí y seguiré luchando por mi niño, hasta encontrarlo”, añadió, finalmente. (Agencia SIM)