EU | Kamala Harris deslinda su eventual presidencia de la gestión de Biden

ESTADOS UNIDOS.- La vicepresidenta Kamala Harris se diferenció claramente del presidente Joe Biden y de su oponente republicano, Donald Trump, durante su primera entrevista con Fox News el miércoles, publicó La Opinión.

“Déjenme ser muy clara: mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden”, le dijo al presentador de Fox News, Bret Baier. “Y, como cada nuevo presidente que asume el cargo, traeré mis experiencias de vida, mis experiencias profesionales e ideas nuevas y frescas. Represento una nueva generación de liderazgo”.

Baier había reproducido clips de Harris en entrevistas recientes en las que dijo que no podía pensar en nada que hubiera hecho de manera diferente a Biden durante los últimos cuatro años.

Harris también se refirió a Donald Trump al señalar que quiere pasar página “de la retórica de la que la gente está francamente cansada” y dijo que cualquiera que quiera ser presidente debería poder aceptar críticas sin decir que “encarcelaría a la gente”.

La entrevista de Baier con Harris fue combativa, comenzó con una discusión sobre inmigración y luego abordó la economía, la administración Biden y las encuestas que muestran que los estadounidenses piensan que el país va por mal camino.

Por momentos, parecía que no se entendían: “Estoy respondiendo al punto que estás planteando y me gustaría terminar”, dijo Harris a Baier en una ocasión.

Harris aprovechó esta entrevista consumida por una audiencia conservadora para distanciarse de Biden, muy impopular entre los votantes republicanos.

La vicepresidenta también utilizó el espacio para definir a su rival republicano, el expresidente Donald Trump como alguien que “no está capacitado para desempeñar el cargo, es inestable y es peligroso”.

“La gente está agotada de alguien que profesa ser un líder pero que pasa su tiempo menospreciando a los demás y involucrándose en agravios personales”, dijo Harris sobre Trump, unas ideas que los espectadores de Fox News no suelen escuchar sobre el candidato republicano.

En un momento, Baier le preguntó a Harris qué pensaba de un contingente tan grande de estadounidenses expresando su apoyo al expresidente Trump, mientras los dos candidatos siguen prácticamente empatados en las encuestas, y le preguntó: “¿Son estúpidos?”.

“Dios mío, yo nunca diría eso del pueblo estadounidense”, respondió Harris. “Él es quien tiende a degradar, menospreciar y disminuir al pueblo estadounidense”.

Más allá de Biden y Trump, la entrevista se centró en el tema de la inmigración, una de las principales preocupaciones de los estadounidenses.

Baier presionó a Harris sobre la decisión de la administración Biden de poner fin a una política de la era Trump que obligaba a los potenciales solicitantes de asilo a quedarse en México para esperar los resultados de su caso en la corte de inmigración de Estados Unidos, a lo que Harris respondió señalando que la primera propuesta legislativa de Biden fue un proyecto de ley de inmigración.

Baier también mencionó a Rachel Nungaray, Laken Riley y Rachel Morin, todas mujeres jóvenes presuntamente asesinadas por hombres que ingresaron al país ilegalmente, y le preguntó al vicepresidente si sus familias tienen derecho a una disculpa.

“Son casos trágicos, no hay duda al respecto”, respondió Harris, y agregó que lamentaba “sinceramente” las pérdidas de las familias.

Baier también le preguntó sobre su postura de 2019 sobre que los cruces fronterizos deberían despenalizarse. Ese es uno de los varios temas sobre los que se ha acusado a Harris de cambiar de opinión.

Harris dejó claro que no está a favor de despenalizar los cruces irregulares en la frontera sur estadounidense. “No creo en despenalizar los cruces fronterizos. No he hecho eso como vicepresidenta. Y no lo haré como presidenta”, dijo.

La entrevista completa de Kamala Harris en Fox News puede verse en inglés aquí. (Fuente: La Opinión)