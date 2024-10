Recorre Gobernadora puntos de Chetumal ante contingencia por tormenta tropical ‘Nadine’

CHETUMAL, MX.- Con un equipo estrechamente coordinado, en comunicación directa con las y los presidentes municipales, el apoyo de la SEDENA, MARINA, Guardia Nacional, organismos e instituciones de seguridad y protección civil, la gobernadora Mara Lezama Espinosa recorrió esta mañana sectores de la capital Chetumal para supervisar en territorio las labores para evitar inundaciones y la protección de las personas, ante la tormenta tropical “Nadine”.

La gobernadora de Quintana Roo estuvo en la calle José Vasconcelos con César Vallejo, de la colonia Portes Gil; calle Tela con Faisán, de la colonia Fidel Velázquez; la calle 4 de marzo con calle Chablé, de la Payo Obispo, y la Avenida Maxuxac entre Faisán y Retorno II, del fraccionamiento Caribe, puntos que son críticos en temporada de lluvias y en los que se trabaja en limpieza y desazolve de pozos, alcantarillas y drenajes.

Informó que en coordinación con el municipio, en horas de la mañana, se habilitaron 2 refugios en caso de requerirse, uno de ellos en la escuela Eva Sámano. Asimismo, declaró que el Sistema DIF Quintana Roo, a cargo de Verónica Lezama Espinosa, está listo con la ayuda humanitaria, de ser necesario.

A las familias, la Gobernadora les recomendó acatar las medidas de prevención, evitar salir a las calles si no es necesario. Este gobierno humanista con corazón feminista está haciendo las labores necesarias y que tengan la confianza que no están solas ni están solos, que hay un equipo fuerte trabajando para que fluya el agua, que los canales, las bocas de tormenta, los pozos, funcionen bien y se seguirá haciendo después de las lluvias.

“Esta tormenta tropical, como cualquier otro fenómeno, no tiene palabra de honor y hay que cuidarse, seguirán las lluvias y si no tiene por qué salir, mejor no lo haga. La mejor aliada es la prevención y el trabajo en equipo como lo estamos viendo” explicó Mara Lezama.

Asimismo, durante el recorrido reiteró la recomendación de evitar tirar basura, bolsas o botellas de plástico, que son arrastradas, tapan drenajes o bien llega a la bahía y se convierte en contaminación.

En relación con la tormenta tropical, informó que “Nadine” trae vientos y fuertes, sobre todo en la zona sur del estado, en Chetumal, por lo que están tomando todas las medidas preventivas, pues el objetivo es salvar vidas.

Con base en el último reporte de CONAGUA, alrededor de las 10:30 de la mañana la gobernadora Mara Lezama aun cuando la tormenta tropical “Nadine” impactará en Belice, el cuadrante norte trae mayor cantidad de agua y es la provocará las precipitaciones a lo largo del día, y se espera que mañana ya se estén alejando los efectos.

Sin embargo, recomendó precaución en todo el estado, de norte a sur y de este a oeste, con la recomendación a los habitantes de Chetumal de no confiarse. Reiteró que las y los chetumaleños no están solas, no están solos. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)