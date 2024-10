‘A LA GREÑA’ EN EL BLANQUIAZUL: Arremeten panistas contra militantes que piden la renuncia de Reyna Tamayo como dirigente estatal

CANCÚN, MX.- Un grupo de panistas, entre ellos Baltazar Tuyub Castillo (esposo de la dirigente estatal Reyna Tamayo), arremetió esta tarde en contra de los ocho militantes que hace una semana pidieron la renuncia de su presidenta en Quintana Roo.

En conferencia de prensa, Tuyub Castillo afirmó que los ocho “opositores” ahora critican a Reyna Tamayo de sus decisiones, porque hace dos años ellos fueron retirados de la cúpula del partido, donde “gozaron durante 12 años de muchos privilegios”.

Este bloque opositor está integrado por la exsenadora Susana Martínez; la exdiputada federal Mercedes Hernández; el exregidor Marcelo Rueda, Patricia Zúñiga, Rodolfo Pérez Priego y Nilta Isela Ceballos Barreras, entre otros.

“Estos personajes que hoy salen y despotrican, cobraban en el partido, tenían cargos públicos. Todo eso lo perdieron cuando nosotros recuperamos el partido. Y obviamente, si les quitas su dulcecito, van a patalear y toda la cosa”, añadió.

Comentó que estos “opositores”, quienes acusan a Reyna Tamayo de incluir a sus familiares en la dirigencia estatal, también agregaron a sus parientes en la nómina del partido o en puestos importantes dentro del PAN.

“Dicen que el partido está secuestrado por una familia. Qué curioso. Fui a Chetumal la semana pasada y fui a la secretaría general. Vi un tambalache de papeles y agarro una hoja y veo a los integrantes de la Comisión Permanente, y vi nombres: Eugenia Solís, Eugenia Cicero Solís, René Cicero Ordóñez. Los tres son familia. Y ahora la que sale a despotricar que el partido es de familia, no vi que haya dicho nada”, aseveró.

Tuyub Castillo señaló que esos opositores forman parte un grupo que provocó la caída del partido en las preferencias electorales, hace dos años.

“Que no se nos olvide que gracias a ellos el PAN, hace dos años, se fue al cuarto lugar, que gracias a esos irresponsables nos pusieron una multa de cuatro millones de pesos. ¿Por qué eso no lo dicen? Porque no les conviene”, agregó.

Tuyub Castillo aseguró que la dirigencia no está conformada por familias, sino por “militantes que quieren hacer las cosas diferentes y quieren cambiar al PAN”.

APOYO A JORGE ROMERO

Baltazar Tuyub, por otra parte, informó que Jorge Romero, candidato a la presidencia nacional del PAN, es la mejor opción para encabezar este partido.

“Estoy seguro de que, con el voto de la militancia, Jorge Romero tomará las riendas del partido y le inyectará algo que nos ha hecho falta: dinamismo”, agregó.

Negó además que éste sea el candidato afín al actual presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y aseguró que este candidato tiene sus propias ideas para hacer una administración diferente.

Además de Baltazar Tuyub, participaron en la conferencia los militantes Fernando Zelaya, Cristian Rodrigo Pérez Vázquez. Keyla Carola Neri Ortega, Mayra Zapata Cisneros, Jhonatan Isaías Serrano Martínez, Luis Omar Ruiz Arellano, Gamaliel Escandón Álvarez, Lexi Yohana Pool Sáenz y Luis Esquivel Orozco. (Agencia SIM)