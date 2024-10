TEPJF da luz verde al INE para continuar con elección del Poder Judicial, pese a amparos concedidos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una acción declarativa para que el INE continúe sus trabajos de organización de los comicios judiciales que se realizarán el primer domingo de junio de 2025, publicó Excélsior.

Votaron en contra la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y a favor del proyecto de De la Mata, el magistrado Felipe Fuentes Barrera y la magistrada presidenta Mónica Soto.

La magistrada Janine Otálora consideró que la decisión debía aplazarse en tanto la Suprema Corte resuelva distintos asuntos vinculados a la reforma al Poder Judicial.

El magistrado ponente Felipe De la Mata explicó que, así como el tribunal electoral no puede meterse en casos de divorcios, así los jueces de amparo no pueden meterse en temas electorales, pero, la acción declarativa no revoca, confirma o anula ningún amparo, solo elimina la incertidumbre para el INE al declarar que si puede continuar con la organización de la elección. (Fuente: Excélsior)