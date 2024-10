QUE PROTESTAS DE COLONOS DEBEN SER EN LA CASA EJIDAL: Responsabiliza Ana Paty Peralta a ejido de Bonfil por atraso en regularización de más de 5 colonias

CANCÚN, MX.- Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, afirmó que el ejido de Bonfil se ha negado en varias ocasiones a donar al Ayuntamiento los terrenos que comprenden las calles de más de cinco colonias, lo que ha impedido la regularización de estos asentamientos.

En breve entrevista, la alcaldesa destacó que, pese a las negativas, ella siempre ha estado en la mejor disposición de ayudar y regularizar estas colonias, entre las que se encuentran Valle Verde, Tres Reyes, Chiapaneca, Santa Cecilia y El Pedregal.

Esta declaración ocurre a unas cuantas horas de que más de 200 personas comenzaran un bloqueo en la avenida José López Portillo, para exigir servicios públicos en las colonias colindantes a esta vialidad.

“Entonces, el ejido debe donar las calles. No podemos invertir en donde las tierras no estén donadas. Y lo hemos resuelto en muchas zonas de la ciudad, pero aquí no, nomás porque no quieren donar las calles. Entonces, hasta que no done el ejido las calles, no vamos a poder invertir”, añadió.

La alcaldesa consideró que los pobladores deben realizar sus actos de protesta en la Casa Ejidal, pues agregó que esta comuna es la responsable que la regulación no se lleve a cabo.

“Aquí el ejido debe donar las calles sí o sí, porque están afectando a miles de cancunenses, que tienen su patrimonio ahí desde hace muchos años, y que están siendo afectados por una decisión de no querer donar”, aseveró.

El bloqueo, al corte de las 2:30 de la tarde, se mantiene en dicha avenida, aunque de manera parcial, mientras representantes de las colonias irregulares y autoridades realizan una reunión en la Casa Ejidal de la delegación Alfredo V. Bonfil.

El conflicto es atendido por el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, y el director de Gobierno, Rodrigo Ramos Eusebio. (Agencia SIM)