RECUPERACIÓN INCIERTA Y A MUY LARGO PLAZO: Afirma investigadora de la UQroo que la deforestación derivada de la construcción del Tren Maya afectó biodiversidad fundamental para el equilibrio ecológico

CHETUMAL, MX.- La construcción del Tren Maya, a lo largo de los 254 kilómetros comprendidos desde Cancún hasta Escárcega, Campeche, ocasionó el desplazamiento y desaparición de especies edáficas fundamentales para la protección de la biodiversidad, la regulación del clima y la seguridad alimentaria, por la tala de árboles a todo lo largo de las vías sin que haya hasta el momento estrategias para mitigar el impacto ambiental; y la recuperación, si es que la hay, será a muy largo plazo, confirmó la profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo (UQRoo), María Magdalena Vázquez.

Al presentar un avance del estudio realizado del impacto de la obra presidencial en la biodiversidad edáfica, en el marco del noveno seminario binacional México-Belice que se realiza en la universidad, reconoció que las autoridades responsables de la obra no permitieron que los investigadores pudieran tomar muestras del suelo en puntos comprendidos a lo largo de esos 254 kilómetros “y solo nos permitieron -si es que así lo podemos considerar- trabajar en un área de Xpujil, Campeche, donde se pudo determinar la afectación a la población edáfica”.

Confirmó que, de manera preliminar se pudo determinar la desaparición o desplazamiento de especies como ácaros, diversos grupos de insectos, bacterias, algas, hongos -que son fundamentales en el proceso de degradación de la materia orgánica para su incorporación nuevamente al suelo- a lo largo de las vías del tren por la tala de árboles “ya no hay suelo orgánico a lo largo de las vías, solo piedras”.

No hay programas de mitigación ambiental o por lo menos las autoridades no los han dado a conocer y la recuperación de estas especies y su interacción con el medio ambiente será a muy largo plazo si es que lo hay, señaló.

Reiteró que todos los organismos del suelo que se localizan entre las raíces y hojarascas han desaparecido “y si bien no podemos evaluar lo que se ha perdido porque no se permitió realizar los estudios durante el proceso de construcción, podemos hacer una comparación con lo que existía con lo que ya no hay”.

La investigadora de la UAQRoo recordó que a lo largo de los años diversas instituciones académicas realizaron estudios en la zona para determinar las variedades de especies existentes en la selva alta y mediana que fue afectada por la construcción del Tren Maya y eso permitirá realizar un comparativo con las que se puedan localizar ahora con la terminación del proyecto presidencial.

Agregó que, además, la construcción del Tren Maya no solo afectó vegetación alta y mediana, sino que también tuvo un impacto en lo que los científicos e investigadores denominan acahuales -que eran selva en proceso de recuperación y en buen estado -y en la biodiversidad edáfica.

Los investigadores realizarán una comparación de lo que había antes del inicio del proyecto con las especies que puedan ser localizadas e identificadas ahora que se anunció la terminación del proyecto.

Este proyecto de evaluación del impacto del tren maya sobre la diversidad edáfica concluye en el mes de noviembre próximo, aunque hay una segunda etapa en el 2025 para determinar finalmente todo el impacto ocasionado por la construcción del Tren Maya. (Noticaribe)