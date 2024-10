Sedena reporta la cifra más alta de presuntos agresores muertos en enfrentamientos desde 2014

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Con 33 personas muertas tan solo en lo que va de octubre, 2024 ya se convirtió en el año con más presuntos agresores fallecidos en enfrentamientos con militares desde 2014, según los datos oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), publicó animalpolitico.com.

En los primeros nueve meses del año, la Sedena contabiliza 254 presuntos agresores muertos en 285 enfrentamientos, considerando en la cifra los hechos recientes de decesos en Culiacán, Sinaloa (19 muertos), y en Técpan de Galeana, Guerrero (14 muertos).

Además está el caso de seis migrantes fallecidos por disparos del Ejército en Chiapas, el 1 de octubre al supuestamente confundirlos con criminales, por el que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación.

En los 285 enfrentamientos desde enero, se contabilizaron 35 presuntos agresores heridos, y 238 detenidos.

Desde que gobierna Morena (2018), la segunda cifra más alta de fallecidos ahora es la de 2020, con 233. En 2019 se registraron 197 presuntos agresores fallecidos; en 2021 fueron 162; en 2022 la cifra fue de 185, y en 2023 de 184.

De 2023 a 2024, cuando aún restan tres meses, el aumento en los decesos fue de 38%.

En 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Sedena registró 260 presuntos agresores fallecidos. El año previo, 2013, la cifra fue de 459.

Con el gobierno panista de Felipe Calderón se observan las cifras más altas de enfrentamientos y presuntos agresores fallecidos, contabilizando 1,297 presuntos agresores fallecidos en 2011, y 1,032 en 2012.

Cuestionada por hechos como los 19 decesos en la operación para detener a Edwin Antonio “N” alias “El Max”, presunto jefe de una célula delictiva afín a la facción del “Mayo” Zambada, y el caso de militares que estuvieron a punto de matar a un civil inocente en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que su estrategia de seguridad es distinta a la de otros gobiernos.

Esto, aunque en su primer mes de gobierno tan solo en dos operativos del Ejército, en Guerrero y en Sinaloa, murieron 33 personas, y además se registró la presunta ejecución extrajudicial a manos de fuerzas armadas de por lo menos 15 civiles.

“La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco, no es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente”, mencionó Sheinbaum este 24 de octubre.

“Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia”.

Especialistas, organizaciones ciudadanas y políticos de oposición han criticado que con Morena persista la estrategia de militarización de la seguridad pública que aumentó la violencia en sexenios previos, con medidas como dar a la Sedena el control de la Guardia Nacional.

Sin embargo, en su momento Andrés Manuel López Obrador y ahora Sheinbaum han defendido que la Guardia sólo puede consolidarse y fortalecerse bajo el mando de la Defensa Nacional. (Fuente: animalpolitico.com)