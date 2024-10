Adán Augusto y Monreal disputan mayoría del comité que definirá a candidatos a jueces

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sigue atorado en el reparto de candidatos para integrar el Comité Técnico de Evaluación (CTE), con Adán Augusto López Hernández, líder de ese partido en el Senado, publicó latinus.us.

De acuerdo a legisladores de Morena, ambos pusieron en la mesa tres nombres de los cinco que deben integrar el comité, por lo que hasta el mediodía de este lunes no había acuerdo.

Tanto Monreal Ávila como Adán Augusto quieren tener mayoría en la lista de cinco personas, tres mujeres y dos hombres para integrar el CTE que será uno de los filtros en la elección de jueces, ministros y magistrados.

La última negociación apunta a que Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, logren un consenso para proponer al quinto integrante del CTE.

Esto, con la intención de evitar la intervención de Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia; la noche de este lunes se tiene previsto que haya acuerdo en las bancadas de Morena.

De esta forma, la lista de candidatos para integrar el comité podrá presentada este martes y “probablemente” la lista será votada en el pleno de la Cámara de Diputados.

Por ello, Monreal Ávila se reunió con el resto de los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sin presentar ningún nombre, ya que solamente habló de las cualidades que deben cubrir los perfiles.

El 24 de octubre, Latinus dio a conocer que Monreal Ávila y López Hernández, coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, chocaron por los cambios que pretendía el líder del partido en el Senado al artículo primero y 107 de la Constitución.

Este lunes, Monreal ofreció una conferencia de prensa en la que se abordó el tema de los integrantes del CTE en la que Rubén Moreira (PRI), Noemí Berenice Luna (PAN) e Ivonne Ortega (MC) no presentaron propuestas.

“Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, comentó.

Adelantó que más tarde dialogará con Adán Augusto López Hernández “para ponernos de acuerdo sobre perfiles más que número. Es decir, cinco perfiles que puedan ser aprobados por ambas Cámaras de manera indistinta”.

Ante la posibilidad de que los diputados de Movimiento Ciudadano abandonen nuevamente la reunión de Puntos Constitucionales donde se votará la minuta de supremacía constitucional, Monreal dijo que “están en su derecho”.

“Yo tengo mucho respeto por MC. Por Dante Delgado, quien fue construyendo un partido de hace muchos años. Y lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo así sé que es su estrategia y su táctica y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”, respondió.

Aunque en la reunión a puerta cerrada de la Jucopo, Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de MC, recordó que cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, acudió ante el Poder Judicial para evitar que cambiaran el nombre a Ciudad de México.

“Ahora, ¿ante quién se debe acudir entonces?”, preguntó la coordinadora emecista.

“Esa no te la voy a responder”, dijo Monreal Ávila. (Fuente: latinus.us)