SIGUE LA DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN DE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS POR CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA: Confirma el arqueólogo Fernando Cortés, denunciado por la pasada administración federal por señalar efectos negativos del proyecto federal, ser objeto de acoso laboral y hostigamiento

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al reiterar su denuncia por la destrucción y desaparición de vestigios arqueológicos por la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, el arqueólogo Fernando Cortes de Brasdefer confirmó que este cinco de noviembre se realizará la audiencia en torno a la denuncia interpuesta por el gobierno federal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por supuestamente desprestigiar al INAH.

Dijo que en esta audiencia acudirá acompañado por representantes del sindicato de trabajadores del INAH y organizaciones civiles para demostrar que, contrario a lo señalado por la dependencia federal, no fue responsable de publicar la carta donde exhibe la destrucción de vestigios arqueológicos y la desaparición de piezas que no pudieron ser rescatadas y cuyo destino se desconoce.

No estamos hablando de una o de cientos sino de miles de piezas arqueológicas desaparecidas y que no pudieron ser rescatadas por los arqueólogos y no sabemos si están en poder de los trabajadores, de los ingenieros o del personal de la Sedena como responsable de la obra, explicó.

Recordó que en el sexenio de López Obrador lo acusaron por supuestamente desprestigiar al INAH al denunciar la desaparición de piezas arqueológicas y la destrucción de otras tantas por la construcción del Tren Maya en Quintana Roo “pero nuestro trabajo es precisamente evitar la destrucción de nuestro patrimonio cultural”.

Confirmó que interpuso también una denuncia contra el INAH y el director de la delegación en Quintana Roo, Margarito Molina Rendón por despido injustificado.

VIDEO | SIGUE LA DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN DE VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS POR CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA: Confirma el arqueólogo Fernando Cortés, denunciado por la pasada administración federal por señalar efectos negativos del proyecto federal, ser objeto de acoso laboral y… pic.twitter.com/DpD44WphVU — Noticaribe (@Noticaribe) October 28, 2024

Cortes de Brasdefer aclaró que si bien no lograron despedirlo las amenazas y acoso laboral se han intensificado en los últimos meses por parte de la dirección del INAH en Quintana Roo e incluso de elementos de la Sedena. Aunque declinó proporcionar mayores detalles para no entorpecer el curso de las investigaciones.

Sin embargo, insistió en que sigue la destrucción y desaparición del patrimonio cultural y que el INAH evita que se hagan revisiones de campo al negar combustible para efectuar los recorridos. Con el cambio de sexenio dijo que el INAH requiere de una persona comprometida con salvar el patrimonio cultural “y no viejitos que ya no tienen fuerza ni interés de trabajar”. (Noticaribe)