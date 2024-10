LLEGA NUEVAMENTE EL BUEN FIN: Esperan comerciantes de la zona centro y sur ventas hasta por 400 millones de pesos durante los cuatro días que dura el evento, anuncia el presidente de la Canaco Chetumal-Tulum, Amir Padilla

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con un enésimo llamado al gobierno federal para que reconsidere la instalación de la delegación de la Profeco en Chetumal, el presidente de la Canaco, Amir Padilla Espadas, dio a conocer la realización del Buen Fin del 17 al 20 de noviembre en donde han confirmado su participación poco más de 700 empresas de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum.

En conferencia de prensa acompañado del subsecretario de promoción económica de la SEDE, Antonio Benítez Domínguez, recomendó a los consumidores ser cuidadosos en sus operaciones de compraventa para “no adquirir lo que realmente no requieran y no sobrepasar sus capacidades económicas”. Aunque dijo que la Canaco estará pendiente de que no haya un aumento en los precios para después ofrecer supuestos descuentos.

Consideró que este año, de acuerdo con las condiciones económicas de la zona, el sector comercial espera un gasto promedio por personas de 6 mil 500 pesos de un 62 por ciento de quienes participen en el Buen Fin ya que se estima que el 70 por ciento de las compras menores a 4 mil pesos se pagan en efectivo, 93 por ciento de las ventas a meses sin intereses con a plazos de un año y el 71 por ciento de los consumidores califican de bueno a excelente el evento.

1 de 2

De acuerdo con experiencias de años anteriores, Padilla Espadas dijo que la gente busca en esta temporada de descuentos, que en algunos casos llegará hasta un 25 por ciento, productos como ropa y calzado, pantallas, celulares y accesorios, electrodomésticos, línea blanca, equipos de cómputo, muebles, videojuegos, perfumes y cosméticos, juguetes, viajes, boletos de avión, artículos para el auto, vinos y licores y aparatos de ejercicio, entre otros.

En esta ocasión, el presidente de la Canaco hizo nuevamente el llamado a las autoridades federales a reconsiderar la instalación de la delegación de la Profeco con los alcances necesarios para evitar que los consumidores se vean obligados a viajar a Cancún para resolver sus diferencias cuando adquieren productos o servicios que incumplen con lo que ofrecen.

Para esta edición han confirmado su participación comercios de Chetumal, Bacalar, Mahahual, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum, mismos que ofrecerán descuentos en múltiples productos y servicios con ventas estimadas de 350 a 400 millones de pesos. (Noticaribe)