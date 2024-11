ASEGURAN TAXI INVOLUCRADO EN ARRASTRE DE CIUDADANO: Dice Imoveqroo que no tolerará que ningún concesionario de transporte público ponga en riesgo la vida de otras personas y que revocarán concesión y cancelarán licencia al conductor

CANCÚN, MX – Ante los hechos publicados en redes sociales sobre un evento en el que se vio involucrado el conductor de la unidad de taxi con número económico 5295 quien circulando mantuvo arriba del cofre de su vehículo a una persona, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, IMOVEQROO, no tolerará cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de personas.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el director del Instituto, Rodrigo Alcazar Urrutia, informó que cancelará la concesión y la licencia del conductor, pese a que no se conoce el contexto de este, “hasta el momento, la información solo la tenemos por el video que está en redes sociales, no tenemos cuándo sucedió la acción, aun así, es inaceptable el hecho y no se puede tolerar y poner en riesgo la vida de alguien”, dijo.

Aseguró que ya está iniciado el procedimiento para cancelar la licencia definitiva del chofer y la cancelación de la concesión.

“No se pueden permitir estos hechos, como un concesionario del estado y como un conductor de servicio público jamás se tolerará que se llegue a esto, trasladando a una persona arriba del cofre y poniendo en riesgo su integridad, esto es una falta grave”, agregó.

El IMOVEQROO procedió a ubicar y asegurar la unidad relacionada con el hecho e iniciará los procedimientos para la revocación de la concesión y lo mismo procederá para la licencia del conductor del transporte de servicio de taxi del sindicato Andrés Quintana Roo con base en los artículos 122, 175, 198, 199, 200, 201 y 202, todos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. (Con información del Gobierno de Quintana Roo)