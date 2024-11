CORAJE, DESCONSUELO Y SORPRESA: Trabajadores del Poder Judicial acusan de ‘traidor’ al ministro Alberto Pérez Dayán y se muestran decepcionados por el triunfo político de la reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre lágrimas de coraje, desconsuelo y sorpresa fue como los trabajadores del Poder Judicial de la Federación recibieron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó el proyecto del ministro Luis González Alcántara Carrancá para invalidar parcialmente la reforma judicial, publicó Latinus.

“Hoy es un día de luto para el Poder Judicial de la Federación”, gritó desde un templete Patricia Aguayo, principal vocera del movimiento de 55 mil trabajadores judiciales.

“Es un día de tristeza y de luto para nuestros estudiantes y sus futuros, y para los hijos de todos nosotros, nuestros nietos”, continuó su discurso entre lágrimas, dirigiéndose a cientos de trabajadores que se abrazaban, lloraban y gritaban de coraje, tratando de controlar el descontento.

En ese momento, decenas de trabajadores se acercaron a una de las salidas contiguas del edificio judicial cuando observaron que elementos de la policía capitalina se movilizaban para abrirle paso a un ministro.

Muchos pensaban que era el ministro Alberto Pérez Dayán quien salía del recinto.

“Que salga el traidor, que salga el traidor” empezaron a corear los más de mil trabajadores reunidos.

Sin embargo, se llevaron la sorpresa de que se trataba del ministro, Luis María Aguiar, quien intentó llevar consuelo a los juzgadores y trabajadores judiciales.

“Vengo a agradecerles a todos, compañeros, porque todos somos compañeros del Poder Judicial de la Federación, al que queremos, al que honramos, al que reconocemos, gracias por su apoyo, gracias por su solidaridad”, dijo con una voz entrecortada.

Le pasaron varios micrófonos para que su mensaje llegara más lejos, un megáfono primero, luego el micrófono de las bocinas del templete, finalmente expreso su sentir.

“La verdad estamos tristes porque podíamos haber conseguido más y yo trate de hacer mi mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. No hubo la gente que se solidarizó con nosotros lo suficiente. Muchas gracias compañeros, los quiero muchísimo, son ustedes verdaderamente el alma del Poder Judicial y, por tanto, de México democrático e independiente”, dijo.

Las palabras terminaron por arrancar más desconsuelo.

Patricia Aguayo trató de controlar el sentimiento y arengó: “No desfallezcan por favor”.

“Yo no voy a verme de rodillas, voy a seguir luchando, porque todos aquí merecemos esa lucha, porque no nos vamos a dejar avasallar; aunque lleguen los jueces nuevos vamos a tener que seguir con la batalla. Porque esa institución jamás va a estar de rodillas ante nadie”, arengó.

Algunos trabajadores reaccionaron aplaudiendo y lanzando consignas a favor del Poder Judicial, otros guardaron sus pancartas y sus banderines y se retiraron en silencio.

Los trabajadores del Poder Judicial cerrarán su ciclo laboral “dando lo mejor”

Latinus platicó con algunos trabajadores para recoger el sentir respecto a este día y el fallo histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la mayoría de trabajadores auguran tiempos difíciles para la justicia en México.

“A partir de hoy, olvídense de sus juicios de amparo, olvídense de sus derechos, olvídense de que haya alguien que los proteja”, dijo Iván Guerrero, secretario de Juzgado.

Karen parecía hipnotizada, caminaba sin rumbo entre los manifestantes, no dejaba de levantar una pancarta de color fosforescente; aseguraba que se había perdido el país.

“Perdimos la justicia, perdimos derechos, libertades, el futuro de nuestros hijos”, dijo Karen, quien no podía parar de llorar.

Gregorio Miguel Romero y Uri Téllez, dos empleados Poder Judicial, platicaban molestos con otros trabajadores. Al ser cuestionados, reconocieron que les “dolía el momento”, pero que se iban a levantar y que mientras continúen laborando en la institución, darán lo mejor.

“Me duele en el corazón, llevo 26 años trabajando por esta institución y lo voy a seguir haciendo hasta que me saquen (del trabajo), porque aquí no me van a derrotar”, advirtió Gregorio Miguel Romero.

“Voy a dar lo mejor de mí, sé que no vamos a estar mucho tiempo, el tiempo que estemos recibirían lo mejor de nosotros”, dijo, por su parte, Uri Téllez. (Fuente: Latinus)