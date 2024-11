Piden apoyo para siembra mecanizada en comunidad de José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.– Debido a las dificultades que representa actualmente la siembra de temporal, campesinos de la comunidad El Naranjal piden a las autoridades apoyo para implementar el cultivo mecanizado en sus tierras.

Francisco Pech Ek, comisariado Ejidal de Naranjal, indicó que actualmente se cultiva un total de 60 hectáreas, donde es necesario contar con el mecanizado para garantizar la producción.

“El temporal ya no nos funciona porque a veces no tenemos agua, queremos trabajar, pero no podemos hacer nada”, expresó.

Explicó que necesitan el apoyo para poder activar un sistema mecanizado y garantizar la cosecha.

En este sentido, explicó que la primera siembra de maíz de este año se perdió por la plaga del gusano cogollero y ahora están esperando la segunda cosecha, pero siempre dependen de las condiciones del clima.

“Es muy necesario para nosotros los campesinos, porque a veces no se nos da la cosecha como debe ser, pero con un apoyo podemos salir adelante”, puntualizó.

Comentó que como autoridad ejidal solicitó al presidente municipal que gestione apoyos ante la gobernadora para lograr la mecanización de sus tierras.

“Si hay trabajo nuestros hijos no van a salir a otros pueblos para trabajar, sino que tendrán trabajo en la comunidad”, finalizó. (Agencia SIM)