HIDALGO: Comando libera a tres reos que eran trasladados a audiencia por secuestro; uno ya fue recapturado

HIDALGO, MX.- Cuando tres reos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Mixquiahuala eran trasladados, a los juzgados del municipio aledaño de Progreso de Obregón, bajo custodia de personal penitenciario para la audiencia intermedia por el delito de secuestro que les imputan, dos sujetos armados interceptaron el vehículo y ayudaron a escapar a un par de los presos, publicó Proceso.

Uno fue recapturado, mientras que el otro huyó con los cómplices y abandonaron el automóvil Nissan Tsuru blanco en el que viajaban más adelante. En conjunto con el ejército y la Guardia Nacional, así como las corporaciones de los municipios de la región, la policía estatal ha implementado un operativo de búsqueda.

La manera en la que los dos sujetos lograron liberar a los reos no ha sido precisada por el gobierno del estado. No obstante, con base en información a la que se tuvo acceso, no hubo disparos.

Las autoridades no han explicado si ocurrieron fallas en el protocolo de traslado y el manejo de los presos, quienes están acusados de delitos graves; tampoco, el despliegue de fuerza que habían hecho para llevarlos desde el penal de Mixquiahuala a los juzgados distritales en el municipio contiguo, y cómo éste fue superado por, asegura, sólo dos hombres.

Los reos liberados responden a los nombres de Luis Fernando Ugalde Pérez, de 46 años y Juan Pablo Sánchez Mendoza, de 27. Ambos eran trasladados junto con Juan Carlos M. F., los tres acusados de probable responsabilidad en un plagio.

Aunque fuentes de seguridad confirmaron una recaptura, la identidad de quien, aseguran, se encuentra bajo resguardo oficial, no ha sido dada a conocer.

El plagio del que se acusa a los tres data del pasado 27 de febrero, cuando, afirmó el ministerio público al presentar la imputación, sometieron a una víctima para privarla de su libertad y mantenerla cautiva en una casa de seguridad en Xochitlán.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) afirmó entonces que la casa de seguridad donde se encontraba el secuestrado fue ubicada y que en la noche del 28 de febrero se llevó a cabo un operativo táctico de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) que culminó con el rescate de la víctima y la detención de los tres presuntos responsables. (Fuente: Proceso)