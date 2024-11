El tabasqueño Cecilio Ruiz Ferrer es inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El zurdo de Balancán, Cecilio Ruiz Ferrer, se convirtió este jueves 7 de noviembre en el primer tabasqueño en ser entronizado al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en la Clases 2024, publicó xevt.com.

Muy temprano, Ruiz Ferrer llegó a la cita con su destino para ser inmortalizado, a las instalaciones del inmueble, quien fue recibido por el ingeniero Francisco Padilla, director del recinto.

Previo a la ceremonia de gala, compartieron varias anécdotas y platicaron de vivencias dentro del Rey de los Deportes, y en ello, Cecilio Ruiz, recordó que fue su padre la mayor inspiración para convertirse en pelotero profesional.

“Mi padre me impulsó, ya que me platicaba que él y otro señor eran los únicos pitcher del rancho y lo más bonito que sentía que pitchea y ganar y desde ahí me quedó esa espinita” contó

Como parte de la ceremonia oficial, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León, acompañó la entrada de los inmortales con melodías que cada uno escogió, además de interpretar diversas canciones muy conocidas del beisbol.

A su vez, antes de ser galardonado, el presidente del Comité Elector y periodista Deportivo, Toño de Valdés, recordó a cada uno de los expeloteros, pero sobre todo al “Látigo de Balancán”, de quien dijo, era imbateable en sus años mozos.

“El gran Chilo Ruiz, yo recuerdo tus actuaciones espectaculares con Tigres y sin duda con Tabasco, que los llevó al título y en muchas ocasiones era imbateable el gran Cecilio Ruiz”, externó.

Ya en su turno, Ruiz Ferrer, emblemático lanzador tabasqueño, se mostró emocionado al recibir su camisola del Salón de la Fama, al igual que su gorra, y en su intervención, agradeció a su familia, sobre todo a su esposa, quien se encontraba en el recinto acompañándolo en este gran momento, así como a toda la afición del Edén del Sureste por apoyarlo siempre.

“Un agradecimiento especial a mi familia por su respaldo y comprensión, especialmente a mi amada esposa, quien ha estado a mi lado en todo momento y cuya enorme sabiduría siempre me ha guiado” detalló.

Además de “Chilo” Ruiz, fueron entronizados, Juan Manuel Palafox, Ramón Orantes, Miguel Flores, Yovani Gallardo, Ricardo Sandate y el umpire Luis Alberto Ramírez.

Los números de Cecilio:

Ruiz Ferrer, lanzó por 20 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol, pasando por equipos como Cafeteros de Córdoba, Tigres de México, Leones de Yucatán, Sultanes de Monterrey y Olmecas de Tabasco, donde fue parte fundamental para conseguir el único campeonato de la franquicia en 1993.

Donde dejó registro de 158 juegos ganados y 116 perdidos, dejando una efectividad de 3.27 con 64 juegos completos, siendo de estos, 20 blanqueadas, además de 1,156 ponches en 445 juegos lanzados.

Dentro de sus logros más destacados en la justa veraniega, son: en 1986 fue líder de partidos ganados con 17, cuando jugaba para los Leones de Yucatán, además que en 1995 fue campeón de efectividad con los Olmecas de Tabasco, al igual que en 2001 cuando fue campeón de ganados y perdidos de dicha temporada.

En la Liga Mexicana del Pacífico, participó en 16 temporadas, jugando para las Águilas de Mexicali, Cañeros de Los Mochis y Yaquis de Ciudad Obregón, con récord de 98 juegos ganados y 66 perdidos y una efectividad de 3.31 con 17 juegos completos y 812 chocolates recetados.

Además, fue líder de blanqueadas en dicha Liga en tres temporadas: 1990-91, 1993-94 y 1994-95.

Pero su máximo logro en el invierno, fue obtener la Triple Corona de pitcheo en 1990-91 cuando lanzaba para los Yaquis de Ciudad Obregón al conseguir 11 victorias, 1.87 de efectividad y 91 ponches.

Cabe destacar que a manera de reconocimiento la campaña 2024 de la LMB, los Olmecas de Tabasco retiraron el número de Cecilio Ruiz, el ´17´ que portaba en su jersey. (Fuente: xevt.com)