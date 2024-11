Concluye Aguakan exitosamente el torneo de fútbol “Cascarita en tu Colonia”

CANCÚN, MX.– En el marco de su compromiso con la comunidad, Aguakan

realizó con éxito el primer torneo de fútbol relámpago “Cascarita en tu Colonia”. Este torneo, que busca fomentar el deporte, los hábitos saludables y la conciencia sobre el uso responsable del agua, reunió a más de 40 equipos de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, consolidándose como una iniciativa clave de responsabilidad social para Aguakan.

Totalmente gratuito, el torneo convocó a equipos en categorías Sub 9, Sub 11, Sub 15 a 17, Libre Femenil y Libre Varonil, sumando a más de 400 jugadores que compitieron con gran entusiasmo por la “Gran Copa Aguakan”. Las finales se celebraron el 9 de noviembre en el “Parque de los Gemelos” en la Supermanzana 227 de Cancún, donde los equipos ganadores de cada categoría se destacaron por su talento y espíritu deportivo.

Los campeones de esta edición fueron: en la categoría Sub 9, el equipo Atlético Deportivo 259 de Cancún; en la Sub 11, Dorados Isla Mujeres; en la Sub 17, el equipo representativo de Cancún; en la Libre Femenil, Soccer Stars de Cancún; y en la Libre Varonil, el equipo representativo de Isla Mujeres.

Alejandra Mayorga, Coordinadora del Área de Responsabilidad Social de Aguakan, resaltó la

importancia de este proyecto para la comunidad, destacando que el torneo busca no solo promover el deporte, sino también crear espacios de convivencia para que las familias y vecinos disfruten de una actividad recreativa en un ambiente seguro. “Cascarita en tu Colonia” reafirma el compromiso de Aguakan con el bienestar de las familias y la integración comunitaria, mediante proyectos que mejoran la calidad de vida en las colonias donde opera.

Con iniciativas como “Cascarita en tu Colonia”, Aguakan sigue creciendo junto a sus comunidades, generando espacios de encuentro y desarrollo que fortalecen el tejido social.

Aguakan, Creciendo Contigo