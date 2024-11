YUCATÁN | Será actualizado el impuesto predial de Mérida; Ayuntamiento tiene hasta el 25 de noviembre para entregar al Congreso propuesta de Ley de Ingresos

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- El predial de Mérida será actualizado para 2025, así lo anunció la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, además de que para el 25 de noviembre se presentará la Ley de Ingresos ante el Congreso del Estado.

Durante la rueda de prensa de cada semana, la alcaldesa de Mérida compartió que hoy tiene reunión con el Consejo Participativo del Presupuesto, en donde participan representantes de diversas cámaras empresariales y colegios para realizar propuestas de cómo distribuir los recursos para el municipio.

“A más tardar el 25 se presentará la propuesta de Ley de Ingresos ante el Congreso del Estado y en el predial habrá una actualización necesaria para tener los recursos necesarios para operar la ciudad y de eso ya les estaremos informando a las y los meridanos”, señaló.

Aunque no dejó en claro si habrá aumento, lo que sí anteriormente ha dejado en claro en estas mismas ruedas de prensa es que no habrá una reducción en el mismo, pues éste no puede bajar debido a la inflación y, por lo tanto, el recurso es necesario para la viabilidad de la administración.

“Seremos cuidadosos del recurso público y necesitamos equilibrarnos para tener el mismo recurso que tuvimos anteriormente”, detalló el pasado 4 de noviembre.

Por otra parte, anunció el programa “Enchula tu casa” con el que apoyarán principalmente a personas adultas mayores en situación de pobreza y pobreza extrema para que mejoren algunos aspectos de su hogar.

Son más de 139 mil 600 personas adultas mayores en Mérida y representan el 14.03 por ciento de la población, pero se identificó que al menos un 20 por ciento de estas personas vive en situación de pobreza.

Por lo tanto, de aquí a diciembre se ha planteado apoyar a 65 familias para que sus casas sean rehabilitadas.

“En total se trata de 195 acciones para que arreglen su casa de frente, o se haga trabajo de albañilería, impermeabilización, colocación de rampas, plomería, electricidad, poda o desyerbe. Ellos elegirán cuál es su necesidad para atender porque en el centro de la ciudad hay muchas casas antiguas y mucho deterioro”, mencionó.

La alcaldesa explicó que en promedio prevén invertir aproximadamente 25 mil pesos por cada casa y esto se trata de una inversión de 2 millones de pesos para lo que resta del año y se estima que se puedan invertir para 2025 otros 7 millones de pesos para este programa. (Noticaribe)