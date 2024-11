Estancada la construcción de cuartel militar en terrenos de la Expomaya

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.– Aunque ejidatarios inconformes decidieron excluir a las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto y del estado de las pláticas para resolver el conflicto con la Sedena por los terrenos donde se realizaba la Expomaya, la presidenta municipal, María Candelaria Hernández Solís, informó que se analizan varias propuestas para destrabar el tema y dar inicio a la construcción del cuartel destinado a elementos federales, con el objetivo de reforzar la vigilancia policiaca en la zona.

Hernández Solís confirmó que el acceso al terreno en disputa continúa bloqueado y no habrá avances mientras no se resuelvan los amparos. Explicó que decidió integrarse a la mesa de diálogo entre los ejidatarios inconformes y la Sedena, dado que considera que los terrenos son propiedad de los ciudadanos carrilloportenses y no exclusivamente de los ejidatarios ni de la Sedena.

“Sin embargo, hasta que no haya una resolución del juez, no sabemos qué va a pasar”, reconoció.

La alcaldesa insistió en que se mantiene una mesa de diálogo y existen varias propuestas para resolver el problema. “Yo quisiera que ese terreno donde se realizaba la Expomaya quedara para los quintanarroenses, porque no es de los ejidatarios ni de la Sedena. Quisiéramos que sirviera para construir un mercado o un parque”.

Hernández Solís recordó que las manifestaciones hasta ahora han sido pacíficas y que no se ha comprobado que los ejidatarios sean responsables de la supuesta agresión ocurrida contra elementos del Ejército.

Finalmente, la presidenta municipal señaló que la construcción del cuartel militar sigue suspendida debido al bloqueo del terreno. “Hay propuestas de la Sedena hacia los ejidatarios en cuanto a precios, pero todo debe resolverse pensando en el beneficio de los ciudadanos”, concluyó. (Noticaribe)