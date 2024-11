HASTA QUE NO HAYA AVANCE QUE CACAREAR NO SE HABLA DEL TEMA: Dice el presidente de la Jugocopo en la XVIII legislatura que no han considerado retomar trabajos de la comisión especial para el tema Aguakan ni tampoco nombrar a quien presida dicha comisión

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- A poco mas de dos meses que tomaron protesta, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en la Décimo Octava legislatura, Jorge Sanem Cervantes dijo que no han considerado necesario retomar los trabajos de la comisión especial para darle seguimiento al caso Aguakan por las múltiples aristas jurídicas y legales que ha conllevado el caso además que se han dedicado a atender otras iniciativas y trabajos legislativos como la recepción de las propuestas de presupuesto de los ayuntamientos y órganos autónomos.

Aunque en un principio dijo que abogados del poder legislativo se encontraban dando seguimiento al tema Aguakan, posteriormente rectificó y aclaró que el asunto corresponde al gobierno del Estado y los ayuntamientos involucrados en la vinculación que dio como resultado la consulta ciudadana de la elección del 2021.

Insistió que el tema no necesariamente compete al poder legislativo “sino al gobierno del Estado y los municipios ya que cada uno tiene cierta participación”. Aunque manifestó que no se aborda el tema públicamente “porque no es algo que se tenga que andar diciendo a los cuatro vientos, sino hasta que se tenga un avance que se pueda cacarear como se dice coloquialmente”.

Sanem Cervantes reiteró que no dan a conocer avances del tema Aguakan, no tanto por generar expectativas, sino porque en el tema jurídico y legal hay muchas aristas y dependen de las sentencias que emitan los jueces ante los amparos y demandas y contrademandas que se han interpuesto.

En estos momentos es aventurado decir que mañana se resuelte el tema de Aguakan pero no hemos quitado el dedo del renglón y vamos a seguir insistiendo hasta recuperar el servicio que fue otorgado en concesión”, afirmó.

Dijo no tener conocimiento de las declaraciones del director de la CAPA en el sentido que antes de terminar el año se recuperará la infraestructura de agua potable y cancelar la concesión y se limitó a señalar que: “no he escuchado de su voz”.

En cuanto a las responsabilidades del poder legislativo, el presidente de la Jugocopo aseguró que no le han dado carpetazo no lo harán al tema de Aguakan aunque insistió que por el momento no consideran necesario reactivar la comisión especial ni tampoco designar a quien supla al ex diputado, Humberto Aldana Navarro, en la presidencia.

Supe que había una comisión (y que estaba Humberto Aldana) pero de ser necesario vamos a crear otra, solo si es necesario, subrayó.

Insistió que el tema Aguakan avanza jurídicamente y que primero sacaran temas pendientes antes de analizar si es necesario dar continuidad a la comisión especial. (Noticaribe)