FUERA DE LAS PRIORIDADES DE LA ACTUAL LEGISLATURA EL CASO DE MARIO VILLANUEVA: Reconoce el presidente de la Jugocopo, Jorge Sanén, no estar abocado a la designación del presidente, así como a la reactivación, de la comisión especial para darle seguimiento a la solicitud de indulto del exmandatario

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), en la Décimo Octava legislatura, Jorge Sanén Rodríguez, reconoció que no está dentro de su radar el nombramiento del presidente de la comisión especial para darle seguimiento al caso del exgobernador, Mario Villanueva Madrid, ni tampoco la reactivación de esta comisión creada el 13 de diciembre de 2022 en la Décimo Séptima legislatura.

Ese tema en específico (el de Mario Villanueva Madrid) no lo tengo en el radar. Qué bueno que me lo recuerdas para retomarlo y ver si se crea o no, manifestó.

Dijo que en estos momentos están más enfocados en el cierre anual e inicio de la administración federal y en el proceso de armonización de las leyes en el Estado y los municipios con la Federación.

Cabe recordar que el 8 de diciembre de 2022, con una votación de 20 sufragios a favor y tres en contra, la XVII legislatura instaló la llamada comisión transitoria especial para atender la petición de Villanueva Madrid en torno a su caso y la promesa del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador de gestionar que se le otorgara el indulto tomando en cuenta las condiciones de salud, su edad avanzada además de haber cumplido la mayor parte de su condena.

Sin embargo, López Obrador terminó su periodo en la presidencia de la República y dejó sin cumplir lo prometido respecto al exmandatario.

La comisión transitoria estuvo integrada por Guillermo Brahms como presidente; Cinthia Millán como secretaria; Julián Ricalde, Susana Hurtado y Omar Rodríguez Martínez como vocales. Villanueva Madrid se encuentra con el beneficio de la prisión domiciliaria para garantizar su salud por la pandemia del COVID19. Aunque ha habido intentos de regresarlo al Cereso de Chetumal una vez que fue declarada concluida la pandemia, amparos interpuestos por su defensa han impedido que sea cumplida esta ordenanza de la autoridad judicial federal. (Noticaribe)