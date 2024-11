‘HUEVAZOS’ SOBRE EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES ORALES: Realizan integrantes del Frente Nacional de Mujeres manifestación en Chetumal; deploran inexistencia de una impartición de justicia con equidad y perspectiva de género

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha para Erradicar la Violencia Hacia las Mujeres, integrantes del Frente Nacional de Mujeres tiraron huevos contra el edificio de los juzgados penales orales donde realizaron una manifestación como protesta por la falta de acciones y políticas públicas en esta administración para garantizar una impartición de justicia con equidad y perspectiva de género.

Una de las manifestantes, que iba vestida de hombre “para ver si ahora sí me hacen caso” lamentó el cómo se ha llevado la supuesta aplicación de la justicia con perspectiva y equidad de género.

Vengo vestida de hombre para ver si ahora sí me hacen caso, pero lo dudo y de seguro me van a decir que no es lo correcto, señaló.

Así, al grito de corruptos y ladrones, una de las manifestantes lanzó huevos contra el edificio de los juzgados orales penales.

“Por corruptos, por violentadores de niños y adolescentes. Vendidos y corruptos”, gritaba la mujer.

Las integrantes del FNM afirmaron que en Quintana Roo no hay equidad ni perspectiva de género en la aplicación de la justicia “en ninguna dependencia hay equidad para las mujeres ni justicia. Estamos alzando la voz para exigir una justicia pronta y expedita, afirmaron.

Después, las mujeres se trasladaron al Tribunal Superior de Justicia donde siguieron su manifestación.

Cabe señalar que, a las 18 horas de hoy, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) realizarán una magna concentración frente a Palacio de Gobierno para denunciar la inseguridad en la que viven las mujeres en Quintana Roo y la falta de programas gubernamentales para erradicar la violencia contra las mujeres. (Noticaribe)