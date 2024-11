EXIGE CORRECTA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN: Se manifiesta comerciante en Cancún afuera de instalaciones de la FGE; denuncia abuso de autoridad presuntamente cometido por funcionarios municipales

CANCÚN, MX.- Con la exigencia de que sean integradas correctamente las siete carpetas de investigación presentadas en contra de funcionarios municipales por presunto abuso de autoridad, Anel Contreras Joachí, comerciante ambulante, se manifestó este miércoles afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de esta ciudad.

La afectada asegura que sus denuncias siguen sin tener avances, por lo que exige que sean integradas las carpetas para que se hagan las investigaciones correspondientes y se pueda judicializar.

“Pido que no sigan violentando mis derechos como víctima”, expresó la comerciante, quien fue desalojada de manera ilegal el 10 de marzo del 2023, del lugar donde trabajaba en la colonia Paraíso Maya.

Contreras Joachí explicó que fue desalojada del espacio que ocupaba de la vía pública, supuestamente porque obstruía un local establecido, sin embargo, afirma que fue retirada para favorecer al líder de los tianguistas, Melitón Ortega, pero ella logró una sentencia de amparo para su reintegración por parte de un juzgado federal.

“Aun teniendo la protección no me dejaban que yo ejecutara esa sentencia y empezó un complot con otras personas para que me desalojaran las veces que yo me instalara, junto con policías”, señaló.

Por esta razón presentó diversas denuncias contra funcionarios de la directora de Fiscalización, de Comercio y los policías que participaron en el desalojo.

Sin embargo, comentó que sus denuncias siguen estancadas en la Fiscalía, por lo que decidió manifestarse para exigir que se cumpla con las investigaciones y sean resarcidos los daños causados por esta persecución que ha vivido desde entonces. (Agencia SIM)