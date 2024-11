Anuncia Estefanía Mercado inversión de 278 mdp para repavimentación en 2025; se atenderán 12 avenidas principales

• La Presidenta Municipal denuncia graves irregularidades en la construcción de calles y asegura que no reúnen los estándares mínimos internacionales de calidad • A principios de año se atenderán, en una primera etapa, 12 vialidades prioritarias por el estado de deterioro que presentan en Playa del Carmen • En casi 60 días de gobierno se han tapado 1,072 baches de 3,576 censados en las cuatro zonas en las que se dividió el municipio

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, anunció hoy, en conferencia de prensa, la inversión de 278 millones de pesos en 2025, para la repavimentación de 12 avenidas principales que registran un alto deterioro en esta ciudad.

“La pavimentación que se realizó en el municipio durante años anteriores fue hecha con un grosor de menos de 1 centímetro, sin respetar los estándares de calidad que es de entre 5 y 7 centímetros como mínimo, esto es seis veces por debajo del estándar necesario”, denunció la Alcaldesa.

Acompañada por las secretarias de Servicios Públicos y de Infraestructura y Obras Públicas, Julieta Martín y Doris Aké, respectivamente, agregó que se han logrado censar 3 mil 576 baches en toda la ciudad.

Estefanía Mercado informó que en poco menos de 60 días de gobierno se han atendido al menos 1 mil 072 baches por medio de 10 brigadas que trabajan en dos turnos, para solucionar el problema, lo que representa un avance real del 38 por ciento.

“Sabemos que este problema no es menor, pero como un gobierno de territorio, hemos decidido estar al frente trabajando en las calles, junto a nuestra gente; estamos aquí para resolver, no para evadir los retos. En estos casi 60 días de gobierno hemos enfrentado un clima que no ha jugado a nuestro favor, las lluvias constantes nos han dejado sólo 40 días efectivos de trabajo”, señaló.

La Presidenta Municipal explicó que la inversión de 278 millones de pesos será aplicada en la construcción de pavimento en las avenidas Constituyentes, Loros, Puerto Aventuras, Tecnológico, Chemuyil, Mayapan, Flor del Ciruelo, Lilis, CTM entre 125 y Lilis; 115, 10 entre 38 y 12 y 28 de Julio.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, que tuvo lugar en el salón “Rojo Gómez”, reiteró que esta administración se caracteriza por estar presente donde más se necesita. “No somos un gobierno de oficinas; somos un gobierno de territorio, que escucha, trabaja y resuelve. No vamos a descansar hasta garantizar calles dignas y seguras para todas y todos”, enfatizó.

Estefanía Mercado invitó a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo reportando los baches que se encuentran en sus colonias y comunidades.

“Este gobierno está comprometido en escuchar y responder a la ciudadanía; juntas y juntos vamos a transformar a Solidaridad”, remarcó.

Por su parte, la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín Azueta, pidió a los ciudadanos paciencia por los trabajos que se van a realizar en las avenidas a partir del próximo año.

En tanto, la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Doris Aké, informó que los trabajos de pavimentación se ejecutarán con base en los estándares internacionales de calidad y para ello se emplearán materiales en frío y caliente. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)