“TENGO MUCHOS PANTALONES Y BIEN PUESTOS”: Advierte Mara Lezama que no se permitirán actos ilegales y que se revocarán concesiones y retirarán licencias de taxistas y choferes de plataformas digitales involucrados en los últimos zafarranchos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al asegurar que es mujer con muchos pantalones y bien puestos, la gobernadora del Estado, Mara Lezama, advirtió que actuará contra todos los actos ilegales que se cometan y que, en el caso de las agresiones registradas de choferes de plataformas digitales de transporte público y taxistas de los diferentes sindicatos “ahora si se revocarán concesiones, lo que nunca se había hecho, y se cancelaran licencias de conducir a los responsables”.

Durante su programa La Voz del Pueblo recordó que desde que salió en busca del voto sabia en lo que se metía “porque no solo hay blanco y negro sino hay matices. Hay doctores buenos y doctores malos; periodistas buenos y periodistas malos; funcionarios buenos y funcionarios malos y taxistas buenos, pero también aquellos que han terminado con la imagen de la gente buena”.

Insistió en que no se tolerarán las agresiones entre taxistas y choferes de plataformas digitales a la vez que ya dio indicaciones al Instituto de Movilidad para que intervenga y revoque concesiones de aquellas personas que han generado estos zafarranchos a la par que se cancelen licencias de conducir, “lo que nunca se había hecho”.

No pueden los taxistas golpear a la gente y los choferes de la plataforma sacar machetes, no pueden ejercer la ley por mano propia, no lo vamos a permitir y no lo vamos a tolerar porque estamos del lado del pueblo, afirmó.

Mara Lezama insistió que no todo es malo en el gremio de os taxistas pues recordó que, cuando tenía su programa radiofónico de denuncia, había choferes que llegaban con diversas aportaciones para apoyar a la gente que lo necesitaba.

A pregunta expresa de quienes siguen su programa a través de redes sociales afirmó que no hay medias tintas y que alguien es bueno o es malo “soy mujer, pero tengo muchos pantalones y el día que salí a pedir el voto sabia en que me metía y no se van a permitir más agresiones y se van a cancelar, revocar concesiones y cancelar licencias”. (Noticaribe)