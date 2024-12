Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En Mérida, la joven Denisse Blanquet Rojas denunció a elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) por entrar a su casa a causa de una orden de cateo equivocada, pues destruyeron las puertas y al final sólo pidieron disculpas.

La joven relató que los hechos se llevaron a cabo el pasado 23 de noviembre. Ese día ella se encontraba sola en su casa y alrededor de la 1:00 de la mañana escuchó ruidos fuertes.

Tienen una cámara de seguridad en su casa, así que se asomó para revisar de qué se trataba. Para su sorpresa notó que había agentes de la FGE afuera y decidió llamar a su mamá.

“En lo que le llamé, ellos ya habían roto la puerta de metal y la puerta de manera. Me los topé en el pasillo mientras hablaba con mi mamá. Había agentes de combate al secuestro, me querían quitar mi celular y los policías armados me obligaron a arrodillarme y no me dejaban salir de mi cuarto”, describió.

La joven mencionó que nunca había tenido problemas con los policías, pero por primera vez se vio amenazada, la pisaron, jalaron e intimidaron.

“Revisaron toda la casa, el techo y no me decían por qué estaban ahí. Mientras me apuntaban con armas y yo me puse muy nerviosa, les decía que quería colaborar para que me dijeran qué estaba pasando, pero no me escuchaban”, añadió.

Al final le informaron que estaban ahí porque tenían una orden de cateo por el presunto secuestro de seis menores de edad. Después al no encontrar nada sólo le pidieron disculpas por la equivocación.

“Destrozaron la puerta, le tomaron fotos a toda la casa y al final les pregunté quién repararía todo esto y me dijeron que debía ir a la Fiscalía a denunciar por daño material porque no podían hacer nada en ese momento”, agregó.

Esa noche no pudieron dormir y hasta ahora la denuncia ante la Fiscalía General del Estado no ha procedido, así que estarán con la esperanza de que en algún momento la institución repare los daños materiales y psicológicos que los hechos le causaron.

Han iniciado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. (Noticaribe)