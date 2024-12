CONSIDERAN QUE DIRECCIÓN DE LA DIVERSIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO CARECE DE REPRESENTATIVIDAD GENUINA: Denuncian integrantes de colectivo de la diversidad a regidora Sonia Betancourt; le achacan violencia psicológica y chantajes

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Debido a que utilizó a los colectivos de la diversidad sexual para sus fines personales y ejerció violencia psicológica contra uno de sus miembros, la comunidad LGBTI+ de Othón P. Blanco rompió relaciones con la regidora en el ayuntamiento de Othón P. Blanco, Sonia Betancourt Castro a quien, además, desconocieron como secretaria de la Comisión de Diversidad Sexual “por dañar la confianza y el propósito genuino de las causas sociales que representan” los integrantes del movimiento.

A través de un comunicado, el colectivo Queertana Roo denunció que Betancourt Castro, quien asumió la regiduría como parte de la comunidad con discapacidad, se apropió de iniciativas como la Marcha del Orgullo 2024, desvirtuando su objetivo y afectando la independencia del movimiento, y desde entonces ha generado controversias desde su designación al tratar de manipular, chantajear y abusar de su poder.

Además, señala una serie de acciones que calificaron como “premeditadas” y perjudiciales para la comunidad, incluyendo violencia psicológica y económica hacia miembros del grupo.

Explicaron que la regidora se desligó del movimiento “por no sentirse respaldada políticamente” aun cuando los principios de la colectividad prohíben cualquier uso político o personal de sus plataformas.

Además, reprobaron la actitud de Betancourt Castro, así como la serie de acciones premeditadas al violentar la privacidad y salud mental de uno de los miembros del colectivo, al punto de llegar al desprestigio de la persona y el colectivo en general “ya que a la regidora no se le permitió tener la coordinación y organización con acciones que desvirtuaban la legitimidad del movimiento, ya que la marcha es de la sociedad civil organizada y de la comunidad y no de una persona, no del gobierno”.

Los integrantes del colectivo desconocieron a la Comisión de Diversidad creada en este gobierno municipal ya que consideraron está centrada en la mentira y no tiene una representación genuina así como a Betancourt Castro por burlarse y utilizar las causas sociales como discapacidad, diversidad, mujeres, entre otras.

Pese a los conflictos, el colectivo agradeció a quienes han apoyado sus iniciativas, incluyendo a la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández, quien respaldó la Marcha del Orgullo. Queertana Roo reafirmó su compromiso de trabajar de manera autónoma y rechazar cualquier forma de violencia o falsa representación dentro del movimiento. (Noticaribe)