Toman protesta a Comité Estatal del CATEM en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- En presencia de la gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, el dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, tomó protesta al Comité Directivo Estatal de Quintana Roo que encabeza Juvenal Reyes Marrufo.

En su momento, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, dijo sentirse distinguida por la invitación del Secretario General de CATEM, Pedro Haces; así mismo, mencionó que este sector laboral es importante y contribuye para la transformación, como la modernización sindical; es un parteaguas en beneficio de los trabajadores. “Los trabajadores son la parte fundamental de este destino turístico”.

Mencionó que el aumento al salario mínimo contribuirá para mejorar la calidad de las familias. Además, las y los trabajadores de la CATEM están presentes en todas las obras en Quintana Roo llevadas a cabo por la Federación, como el Tren Maya, el Puente de la Laguna Nichupté, bajo el liderazgo de Juvenal Reyes Marrufo.

La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, quien mencionó que el nuevo acuerdo por el bienestar permitirá a las y los trabajadores del CATEM tener un compromiso con el desarrollo del Estado y, felicitó a Juvenal Reyes por su nombramiento como Secretario General en el Estado.

Posteriormente, Pedro Haces Barba, como secretario general nacional, tomó protesta a los integrantes del Comité Estatal de la Confederación y la gobernadora Mara Lezama fue la encargada de entregar la toma de nota a Juvenal Reyes Marrufo.

En su discurso, como dirigente estatal, Reyes Marrufo agradeció la oportunidad de servir a la construcción del Estado bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama; así como la guía de Pedro Haces, para tener el ritmo que lleve a los agremiados a buen puerto; “hoy es un día de esos que son únicos en la vida, tenemos tres valores que deben de representar hoy, la confianza, la lealtad y el servicio”.

Mencionó que el sindicalismo moderno ha sido logrado por la CATEM, por ello la lealtad debe ser reflejada en el impulso a los trabajadores, porque dejaron atrás las añejas prácticas sindicales. Ahora buscan respaldar la calidad de vida de los trabajadores; “seguimos en pie de lucha, mujeres y hombres comprometidos con nuestra nación”.

El diputado Pedro Haces, reconoció el trabajo de la gobernadora Mara Lezama, como ejemplo de todas las gobernadoras del país; “eres una mujer que admiro, porque eres muy chingona”. Así mismo, resaltó el trabajo de Juvenal Reyes Marrufo, porque ha impuesto su ritmo en todo Quintana Roo.

Anunció que las propinas no serán gravadas, porque más de 2 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen un salario, “hoy quiero decirles, que después de que se apruebe no habrá gravámenes para propinas; quiero agradecer a los empresarios mexicanos, por el aumento del 12 por ciento al salario”.

Hay que destacar que la empresa InDrive, dedicada a la transportación de pasajeros desde el Aeropuerto de Cancún, firmó un convenio de colaboración con el CATEM, lo que permitirá estar bajo la protección de esta Confederación.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo, Heyden Cevada Rivas; los y las presidentas Ana Patricia Peralta de la Peña, Blanca Merari Tziu Muñoz, Diego Castañón Trejo y Atenea Gómez Ricalde; así como el diputado federal Enrique Vázquez Navarro. (Agencia SIM)