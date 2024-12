‘CABALLEROS’ EN EL SENADO: Adán Augusto y Mario Vázquez protagonizan gresca que casi termina en golpes

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Al calor del debate político en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández y Miguel Ángel Yunes Márquez, ambos de Morena, se confrontaron en plena sesión con los panistas Enrique Vargas y Mario Vázquez este último denunció al presidente de la Mesa Directiva que ambos legisladores lo amenazaron y agredieron físicamente, por lo que presentará una denuncia, publicó reporteindigo.com.

El origen del conato de bronca fue cuando Mario Vázquez le reclamó a Alejandro Murat Hinojosa que “no hay criterio plural y apertura al interior del grupo parlamentario de Morena”.

En respuesta, Murat acusó a la bancada del blanquiazul de correr a Yunes cuando éste voto en contra de la reforma judicial, mientras que en el partido guinda, cuando Javier Corral Jurado fue el único de Morena que votó en contra de un dictamen, en la bancada no pasó nada.

Minutos después, Fernández Noroña decretó un receso, porque se percató que los ánimos entre ambas bancadas estaban confrontándose.

Dos minutos después, el panista reclamó que Adán Augusto lo amenazó, jaloneó y golpeó junto con Yunes, por lo que los responsabilizó de lo que le pudiera pasar a él y su familia.

El defensa, López Hernández dijo que “sin duda alguna, la hombría no se sienta en un sillón de esta honorable Cámara, ni se consigue por decreto”, por lo que asumió su responsabilidad al señalar que sostiene lo que le dijo, pídale una disculpa (a Yunes), es un asunto de caballeros.

“A mí no me ocupa ni me preocupa que me vengan a amenazar. Soy responsable de mis palabras y aquí afuera o donde quiera nosotros estamos dispuestos, al menos yo, a sostener lo que le dije en su cara y a solucionar cualquier diferencia porque ya no es un asunto político.

“Lo que espero prudentemente y desde ahora le digo yo renuncio a cualquier fuero señor vaya y me denuncie y que me digan nada más a dónde tengo por sostener mi palabra. No me voy a doblar y no le tengo miedo a nadie”.

Yunes, enérgico, dijo ser prudente “pero quiero me falte al respeto, senador o no, aquí o afuera, tendrá una respuesta. Yo tomé una decisión de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum de apoyar a México y nadie me puede criticar; por ello, no me voy a doblar”.

Para calmar los ánimos, Fernández Noroña reconoció ser garante de defender el fuero y comentó que vio una discusión muy fuerte, pero sabía que no pasaría nada” y, hasta el momento, no pasó nada más. (Fuente: reporteindigo.com)