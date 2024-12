PLAYA DEL CARMEN, MX.- La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, realizó este día un nuevo recorrido de supervisión de los trabajos de bacheo que se llevan a cabo en diversos puntos de Playa del Carmen.

Acompañada por la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín Azueta, la Alcaldesa informó que las labores de mantenimiento en las vialidades de la ciudad llevan un avance superior al 50 por ciento, gracias al esfuerzo diario de las cuadrillas de trabajadores.

En este sentido, reiteró el agradecimiento al personal de Servicios Públicos que, junto con el equipo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, todos los días lleva a cabo intensas jornadas de bacheo, con el objetivo de terminar con la contingencia.

Durante su visita a la avenida Loros con prolongación Luis Donaldo Colosio, Estefanía Mercado constató de nueva cuenta la delgada capa de asfalto de menos de un centímetro utilizada para pavimentar calles y avenidas en Playa del Carmen que, aunado al abandono y a la prolongada temporada de lluvias de este 2024, arrojó un severo deterioro de las vialidades.

“Quiero informarle a la población que seguiremos trabajando para terminar con los baches en Solidaridad y que viene ya un programa de repavimentación de vialidades principales en Playa del Carmen, cumpliendo con los estándares internacionales, para garantizar la durabilidad de estas obras”, señaló la Presidenta Municipal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Servicios Públicos, se detectaron 3, 576 baches en Playa del Carmen, de los cuales, hasta el momento, ya se han tapado más del 50 por ciento.

“Como ya lo he mencionado, este problema no es menor, pero somos un gobierno de territorio que trabaja de frente, en las calles, junto a la gente; estamos aquí para resolver, no para evadir los retos”, subrayó.

Estefanía Mercado anunció recientemente la histórica inversión de 278 millones de pesos en 2025, para la repavimentación de 12 avenidas principales que registran un alto deterioro en esta ciudad. Se trata de las avenidas Constituyentes, Loros, Puerto Aventuras, Tecnológico, Chemuyil, Mayapan, Flor del Ciruelo, Lilis, CTM entre 125 y Lilis; 115, 10 entre 38 y 12, y 28 de Julio. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)