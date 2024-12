PASARÁN MADRES OTRA NAVIDAD Y AÑO NUEVO SIN PODER VER A SUS VÁSTAGOS: Realizan integrantes del Frente Nacional de Mujeres manifestación frente a los juzgados familiares de Chetumal para denunciar atrasos de jueces para fijar audiencias, fechas de visitas y periodos vacacionales

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al insistir que prevalece el rezago en materia judicial para entender la violencia vicaria, integrantes del Frente Nacional Mujeres realizaron una manifestación frente al juzgado familiar oral para denunciar que nuevamente madres de familia pasaran navidad y año nuevo sin convivir con sus hijos ya que jueces han retrasado las audiencias para fijar fechas de visitas libres y periodos vacacionales.

Explicó que, aun cuando no hay elementos en las carpetas, los jueces, así como las autoridades del DIF y la Procuraduría de la Defensa Nacional se han limitado a tomar como acreditados los dichos de los papás que son quienes afirman que los hijos y las hijas no quieren convivir con sus madres “lo que ha afectado a por lo menos 30 mujeres que no han podido convivir con sus hijos”.

Insistió en la necesidad de psicólogos tanto en los juzgados como en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y la Fiscalía General del Estado que ayuden a emitir peritajes en los menores y determinar si son objeto de manipulaciones por parte de los papás y si las mujeres son objeto de violencia vicaria.

Reconoció que si bien las autoridades gubernamentales han intensificado las campañas para visibilizar la violencia vicaria “no ha sido entendida entre jueces y personal de las dependencias para su aplicación que en muchas ocasiones confunden las situaciones”.

La representante del Frente Nacional Mujeres señaló que en sus manifestaciones han insistido en la necesidad de que el poder judicial cuente con mayor número de personal para agilizar la carga de trabajo lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Esto ocasiona que una vez más las mamás no puedan pasar Navidad o Año Nuevo con sus hijos o hijas, insistió. (Noticaribe)