CHETUMAL, MX.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa estuvo en el puente de la avenida Álvaro Obregón, la puerta de entrada a Chetumal, la capital del estado, que ha estado cerrada más de un año y que prometió será abierta antes de Navidad, en donde constató que está prácticamente lista y falta muy poquito para que sea inaugurada.

Se trata de una obra de suma importancia para la capital del estado; es un paso vial de 280 metros y beneficiará a más de 233 mil personas, así como a las y los visitantes que llegan a Chetumal, el lugar donde empieza México.

“Estamos sobre el puente de la avenida Álvaro Obregón, donde se está construyendo un puente para que puedas ingresar a nuestra capital, muy cerca de la estación del Tren Maya, del Parque Quintana Roo, que está a cargo de la SEDENA como parte de las obras complementarias del tren de la justicia social” explicó la Gobernadora.

Mara Lezama añadió que es uno de los muchos proyectos prioritarios que gestionó con el gobierno federal. Afirmó que el Tren Maya es una obra emblemática que transforma la conectividad del sureste del país y que impulsa el desarrollo económico, social y cultural del estado, incluyendo a localidades rurales que antes estaban olvidadas, abriendo fuentes de trabajo y fortaleciendo el tejido social.

La Gobernadora destacó que sobre este nuevo puente llegarán las personas desde la carretera 186 y la 307, mismo que está a punto de concluir y cumplir así la promesa de abrirla en este mismo mes de diciembre. Se trabaja en detalles de barandales, carpeta asfáltica, pintar y detallar las guarniciones. Prácticamente está al 97%.

“En este gobierno diferente no mentimos, no robamos, no traicionamos y la palabra se cumple. Vamos a inaugurar esta entrada histórica de la Álvaro Obregón y este puente va a quedar espectacular”, citó finalmente Mara Lezama. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)