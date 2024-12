Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Al término del primer periodo ordinario de sesiones de esta Décimo Octava legislatura, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jorge Sanén Cervantes dijo estar satisfecho del trabajo realizado y consideró que tienen una calificación de 10 por las acciones legislativas.

Reconoció que el trabajo legislativo ha sido a marchas forzadas dijo que el resultado es positivo “estamos día y noche en el congreso trabajando 24/7 como lo ha dicho la gobernadora y no es de dientes para afuera, estamos en territorio, firmando acuerdos para beneficio de la sociedad”.

Aunque el desempeño de esta legislatura ha sido objeto de controversias y cuestionamientos, Sanén Cervantes hizo referencia a que iniciativas que han generado inconformidad fueron presentadas en la pasada legislatura.

VIDEO | "INICIATIVAS QUE GENERARON POLÉMICA E INCONFORMIDADES FUERON DE LA PASADA LEGISLATURA": Otorga, Jorge Sanén, presidente de la Jugocopo, calificación de 10 al trabajo legislativo realizado en el presente periodo https://t.co/Jh1BjFwb7B pic.twitter.com/bUaptNAH3f — Noticaribe (@Noticaribe) December 13, 2024

En estos primeros cien días de la legislatura yo pondría una calificación de diez, afirmó.

Asimismo, el presidente de la Jugocopo dijo que los legisladores recibirán lo que marca la ley en cuanto a prestaciones de fin de año como prima vacacional y salarios.

En estos momentos no tengo los números en la cabeza porque me he dedicado al trabajo legislativo, pero les puedo asegurar que las prestaciones serán conforme a lo que marca la ley, afirmó. (Noticaribe)