“LA COMPETENCIA ES BUENA”: Deben taxistas entender que no puede haber monopolio en el transporte, afirma Ana Paty Peralta

CANCÚN, MX.- Los taxistas del Sindicato “Andrés Quintana Roo” deben entender que la competencia es buena y que no debe de haber monopolio en el servicio de transporte, afirmó Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez.

Cuestionada esta mañana por las recientes detenciones de tres taxistas de Puerto Morelos que amedrentaron a un turista por usar Uber, la alcaldesa subrayó que ya ha habido demasiados acercamientos con el sindicato para frenar las agresiones, pero estos diálogos no han dado el resultado que se espera.

“Ya se han tenido suficientes acercamientos y tienen que entender que esa no es la vía, que hay para todos, que siempre debe de haber competencia, y si no lo están atendiendo, pues está muy mal. Imagínense, no podemos permitir los monopolios”, sostuvo.

La alcaldesa destacó que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con la administración estatal para sancionar cualquier agresión que protagonicen taxistas por el uso de otras alternativas de transporte.

“Entonces, vamos a seguir actuando, y que entiendan que no es por afectar al gobierno, afectan a la ciudad y todos los habitantes que todos los días dan lo mejor de ellos”, añadió.

La presidenta municipal hizo un llamado a la población a denunciar a cualquier acto de agresión que sea protagonizado por estos operadores del Sindicato “Andrés Quintana Roo” en la ciudad.

“Quiero pedirles que hagan cualquier tipo de denuncia, porque son importantes todos esos videos y fotos, y lo más importante es que se actúa.

CONGRESO NACIONAL DE ALCALDES

En otro tema, la alcaldesa informó que Cancún será sede del próximo Congreso Nacional de Alcaldes de México que se celebrará del 6 al 10 de febrero.

Detalló que participarán en total 20 alcaldes, provenientes algunos de la Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, Guadalajara y Veracruz.

La alcaldesa señaló que en este encuentro se abordarán diversos temas, como buenas prácticas administrativas y la creación de políticas públicas. (Agencia SIM)