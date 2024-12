Titular de Defensa pide a militares que ‘no anden malandreando’ con el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En un breve encuentro con elementos del Ejército Mexicano, el general Ricardo Trevilla Trejo presumió los beneficios de la Secretaría de Defensa Nacional para convencer a los jóvenes de permanecer en la institución y no involucrarse con actividades de grupos criminales, publicó infobae.com.

En esta reunión, aparentemente ocurrida en Acapulco, Guerrero, el titular de Defensa advirtió que la corporación llevará a cabo las acciones necesarias para ir detrás de los agentes que se vinculen con “la maña”.

“No vayan a andar malandreando, metiéndose con la maña. Ustedes informen, directa o indirectamente, algún anónimo, porque esos son traidores que están exponiendo la vida de ustedes por unos miserables pesos que les da la delincuencia”, señaló el general Trevilla Trejo, quien emitió sus declaraciones desde la batea de una camioneta.

“No tienen honor, entonces no se arriesguen e informen. Vamos a estar tras de ellos para que no anden haciendo cosas, porque me preocupa mucho el bienestar de ustedes”, añadió el secretario de Defensa.

Por lo que puede advertirse en la grabación, uno de los motivos de la visita de Trevilla Trejo a los agentes era el anuncio de una iniciativa para aumentar el salario de quienes integran al Ejército Mexicano hasta en cuatro mil pesos, lo que permitiría homologar sus ingresos con los que percibe el personal de la Guardia Nacional.

Esta reunión, además, habría ocurrido después de un enfrentamiento entre las fuerzas castrenses y civiles armados, cuyo saldo habría sido “victorioso” en favor de los uniformados gracias a su entrenamiento.

“Vamos a adiestrarnos a partir de enero, vamos a buscar la forma. ¿Por qué salieron victoriosos en este enfrentamiento que hubo con esta gente que venía armada? ¡Por su adiestramiento! Por el equipamiento que tienen, por los chalecos”, resaltó el general Trevilla, cuya intervención quedó registrada de forma incompleta en el canal de Youtube El Blog del Soldado. (Fuente: infobae.com)