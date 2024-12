Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Mientras analizan el impacto que tendrá el aumento del 12 por ciento al salario mínimo anunciado por el gobierno federal en las finanzas, la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, aclaró que no tendrán necesidad de pedir adelanto de participaciones federales para cubrir los compromisos financieros con los trabajadores del ayuntamiento.

Siempre digo que no se debe decir de esta agua no he de beber, pero, hasta el momento, las finanzas del ayuntamiento son sanas y tenemos la posibilidad de cubrir el pago de las quincenas de los trabajadores así como el aguinaldo, bonos, canasta navideña y un pago por un monto de 71 millones de pesos, afirmó.

Reiteró que, a diferencia de otros ayuntamientos, el de Othón P. Blanco no pedirá adelanto de las participaciones federales.

Sin embargo, la alcaldesa capitalina dijo que en estos momentos se encuentran analizando el impacto que tendrá en las finanzas municipales el aumento del 12 por ciento al salario mínimo a partir del 1 de enero “pero vamos a continuar con la austeridad republicana y cuidaremos no salirnos del margen financiero para no afectar la inversión pública y los avances en materia de obra”.

VIDEO | ANALIZAN POSIBLE IMPACTO A FINANZAS DE OTHÓN P. BLANCO POR AUMENTO DE 12 POR CIENTO AL SALARIO MÍNIMO: Asegura Yensunni Martínez que no recurrirán a adelanto de participaciones federales para cubrir compromisos de fin de año con los trabajadores https://t.co/mtD1E6w0Gl pic.twitter.com/ONMOtDQDxN — Noticaribe (@Noticaribe) December 17, 2024

Martínez Hernández confirmó que el Congreso del Estado ya les aprobó el proyecto de presupuesto de ingresos por mil 300 millones de pesos, lo que permitirá avanzar con los proyectos y obras iniciados.

En estos momentos, Chetumal y las comunidades rurales requieren de una gran inversión para atender los problemas de calles y caminos afectados por las intensas lluvias de junio pasado “seguramente habrá reajustes en algunos gastos, pero vamos a continuar con las mejoras en el municipio”.

La presidenta municipal afirmó que no hay ni habrá despido de trabajadores como han señalado algunas voces que intentan desacreditar el trabajo municipal.

Aun cuando hay quienes hablan mal del gobierno municipal porque no quieren reconocer que hay finanzas sanas se pagarán a tiempo todas las prestaciones. Es muy fácil y cómodo de algunas personas hablar de lo que no conocen, pero se están haciendo todos los esfuerzos para seguir con finanzas sanas, reiteró. (Noticaribe)