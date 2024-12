Cada hora mueren en México cuatro personas por causas atribuibles al consumo de alcohol

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En México cada hora mueren al menos cuatro personas debido a causas atribuibles al consumo de alcohol, mientras que el 87 por ciento de la población afirma que es fácil comprarlo, sobre todo vía internet, y el 60 por ciento considera que es relativamente barato, de acuerdo con la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), publicó reporteindigo.com.

Al respecto, Juan Arturo Sabines, vocero de RASA, explicó en entrevista para Reporte Índigo: “Con la altísima disponibilidad de alcohol vemos un panorama que está sentando las bases para un futuro mucho más negro que el actual al crear un patrón de consumo excesivo de alcohol (…) Estamos en la etapa con el mayor número de puntos de venta de bebidas embriagantes para llevar como nunca en la historia de México; es decir, no hay un antecedente ni cercano ni remoto en cuanto a la cantidad de lugares que las venden, evidentemente a mayor densidad y accesibilidad más grande es el riesgo de patrones de abuso de alcohol”.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló, en su último estudio de 2022, que en el país se registraron prevalencias de consumo de alcohol de 55 por ciento en adultos de 20 años en adelante y de 20.6 en adolescentes de 10 a 19 años de edad.

“Vemos con preocupación el caso de menores de 10 a 19 años que beben, que tienen un patrón de consumo excesivo, ¿qué significa?, no hablamos de un menor que experimentó con alcohol sino que ya tienen un patrón de abuso al tomar, por lo menos el fin de semana o una vez al mes, cuando un menor no debería de consumir ni una copa; son al menos 800 mil jóvenes y, si bien no es un escenario apocalíptico el que tenemos, se están sentando las bases para que así sea, nuestro llamado es que estamos a tiempo de detener esto”, destacó Sabines.

Además, de acuerdo con el último reporte del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en todo el mundo.

En 2019 se registró una prevalencia de 43.8 por ciento de bebedores de los cuales los hombres representaron 52.2 por ciento, mientras que las mujeres, el 35.4 por ciento, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud de 2024. También se registró la ingesta de bebidas embriagantes entre jóvenes de 15 a 19 años, la cual fue de 22 por ciento, en varones alcanzó el 23.5 por ciento y en la población femenina el 20.5 por ciento.

Al respecto, Yahaira Ochoa, coordinadora de comunicación en Salud Justa, que es parte de RASA, explicó a este medio que las “plataformas de internet que venden a domicilio se relacionan con la solicitud de alcohol principalmente en jóvenes”, a ello se suma la gama de productos que ha hecho la industria del alcohol, que está muy bien estudiada para los perfiles de las personas, hay muy baratos, para disponibilidad de jóvenes, adolescentes y mujeres.

Aumenta el consumo de alcohol en mujeres en México

Aunque de 2013 a 2023 se detectó una disminución de 39.6 por ciento en la demanda de atención por consumo de alcohol, por primera vez las mujeres superan a los hombres en solicitudes de tratamiento por consumo con 26.5 por ciento contra 21 por ciento. El año pasado requirieron ese tipo de apoyo más de 39 mil mexicanos, según datos del sector salud.

“La industria del alcohol se ha encargado de posicionar su consumo como un falso empoderamiento para las mujeres, pues actualmente tienen mayor poder adquisitivo que antes, estas estrategias, han incitado a la población femenina a consumir más. En el caso de las jóvenes se maneja como una falsa felicidad”, abundó Ochoa.

La experta también señaló que una de cada tres mujeres que sufren agresiones por parte de sus parejas declararon que ellos habían bebido alcohol antes de los actos de violencia, también se ha reportado que en el 35 por ciento de los casos de maltrato infantil se observó que los padres se encontraban bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento del incidente.

Control del alcohol en México: esto propone RASA

A través de un llamado al gobierno, RASA demandó una política a nivel nacional para el control de bebidas alcohólicas.

Una de las propuestas es aumentar los precios, pues estudios realizados a escala global y en México han demostrado que las personas reducen su consumo al enfrentar un alza en los costos, al mismo tiempo, ayudan a que los adolescentes retrasen su iniciación a beber.

De acuerdo con RASA, la evidencia también ha demostrado que fortalecer la estructura fiscal e incrementar las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en bebidas alcohólicas puede generar más de 30 mil millones de pesos adicionales en recaudación, cifra comparable al presupuesto aprobado para medicamentos e instrumental farmacéutico en 2024. (Fuente: reporteindigo.com)