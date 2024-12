“SE APELLIDE COMO SE APELLIDE”: Manifiesta Mara Lezama que ‘no le temblará la mano’, al afirmar que en su gobierno no habrá intocables; convoca a ciudadanía a fortalecer cultura de la denuncia para recuperar la paz

CANCÚN, MX.- En Quintana Roo tienen gobernadora y no nos temblará la mano para aplicar la ley; nadie será intocable, se apellide como se apellide, reafirmó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el programa “La Voz del Pueblo”, en donde pidió a las y los quintanarroenses que no se dejen extorsionar, ni engañar porque se ha detectado que están usando su nombre.

“Nada más falso que eso, falso. Yo no me reúno con delincuentes” expresó y pidió que, si reciben una llamada haciendo uso de su nombre, cuelguen de inmediato y denuncien al 089, una línea de denuncia anónima de la Policía cibernética que tan buenos resultados ha arrojado. “Denuncien, si no hay denuncia no podemos recuperar la paz” precisó.

Además, destacó la captura de Miguel Ángel “N”, alias “El Tigre”, presunto líder criminal y ex funcionario de la Fiscalía General de Quintana Roo en la administración pasada, como Fiscal encargado de la unidad antinarcomenudeo, como un golpe contundente contra la impunidad y los vínculos entre el crimen organizado y administraciones anteriores.

Durante “La Voz del Pueblo” que se trasmite por las redes sociales de la titular del Ejecutivo, la Gobernadora ofreció un resumen de las actividades realizadas en los últimos días, pero también tuvo una conversación con la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, en la que informaron a las y los quintanarroenses de las diversas acciones sociales en beneficio de quienes menos tienen.

Mara Lezama puntualizó que tuvo que llegar un gobierno diferente, con una mujer al frente, humanista con corazón feminista para transformar las condiciones de una institución que estaba en el abandono y en condiciones en las que no podía atenderse a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

Verónica Lezama puso énfasis en un programa que tiene actualidad y que requiere de la aportación voluntaria de todas y todos, y es el Abrigando Corazones, que consiste en llevar cobijas para la protección del frío a las comunidades más marginadas y en donde las viviendas no permiten contener las condiciones del clima.

Asimismo, de los servicios que ofrece el centro Pilares, en Villas Otoch Paraíso, donde se trabaja en la construcción de paz y en hacer comunidad. Actualmente tienen a 67 jóvenes, pero hay espacio para más, principalmente para hijas e hijos de madres y padres trabajadores de la industria hotelera.

De las 4 jornadas de cirugías que les han cambiado la vida a las personas, como las de corazón y las de labio leporino y paladar hendido para menores.

En otra parte del programa, Mara Lezama destacó la recuperación del edificio La Ceiba, que era un elefante blanco y monumento a la corrupción, y que hoy alberga las oficinas de la Fiscalía General del Estado, con áreas especializadas para la atención de quienes tienen la necesidad de acudir en busca de justicia.

Destacó el área para la atención de víctimas de violencia, de forma expedita para evitar la revictimización al hacerlas pasar de ventanilla en ventanilla.

Luego de atender llamadas y comentarios que recibió durante el programa, Mara Lezama reiteró que, en este gobierno diferente, de territorio, humanista con corazón feminista, la voz de la gente sí se escucha. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)