Denuncian poca “flexibilidad” de CAPA en la aplicación de cortes de agua en José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Gualberto Uc Canché, secretario general del Sindicato de Mototaxistas de la CROC en José María Morelos, denunció a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por aplicar cortes de agua a los usuarios que cumplan o sobrepasen los dos meses de adeudo.

En entrevista, el dirigente afirmó que era habitual que CAPA no realizara cortes de agua por adeudos bajos, y por lo mismo le sorprendió que este día personal de esta dependencia acudiera a su domicilio a realizarle la suspensión del servicio, por no pagar desde hace dos meses.

El mototaxista refirió que personal de CAPA no le cortó el servicio, pero le pidió que acudiera a las oficinas de esta dependencia a aclarar sus dudas con respecto al oficio emitido para suspenderle el agua.

El representante de la CROC relató que, una vez estando en las oficinas, Froilán Sosa Flota, subgerente de CAPA en el municipio, le aseguró que los cortes de servicio se iban a aplicar, sin excepción, a todos los usuarios que tengan adeudos a partir de dos meses.

1 de 1

Agregó además que el funcionario le sostuvo que esta disposición está contemplada en recientes reformas aplicadas a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

“Me dice que, a partir de la acumulación de dos meses de agua, en automático sale la notificación para el corte, pero cómo va a ser posible. Yo no me estoy negando a pagar, le dije, pero ahorita no está en mis posibilidades pagar”, manifestó.

El entrevistado acusó además al funcionario de actuar de manera prepotente con los usuarios, sobre todo con aquellos de escasos recursos que cuentan con varios meses de adeudo.

“Y es que desgraciadamente, hay gente humilde que viene y no se sabe defender, y él dice que lo pague en parcialidades y todo queda listo. Pero en mi caso no, ya que el control moratorio es demasiado”, dijo finalmente. (Agencia SIM)