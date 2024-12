Entrega Mara Lezama títulos de propiedad a 134 familias de Cozumel, después de años de espera

COZUMEL, MX.- En un evento de auténtica justicia social, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 134 títulos de propiedad de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) a igual número de familias de Cozumel, quienes habían esperado largos años para tener la certeza jurídica de su predio.

Asimismo, al Ayuntamiento de Cozumel 7 títulos de la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO) de igual número de predios en donde se ha construido infraestructura urbana pero que seguían siendo propiedad del Estado. Ahora ya son patrimonio municipal.

“Tenía que llegar una mujer al gobierno del estado para entender el valor patrimonial que representa un título de propiedad, la importancia que tiene para la familia que con mucho esfuerzo logró un patrimonio pero que aún no sentían como suyo” expresó Mara Lezama.

Y la importancia para el patrimonio municipal, en el que históricamente la federación había entregado al municipio, a través del estado, en el fundo legal esas hectáreas en donde se levantaron campos deportivos, calles y avenidas, cementerios, etc.

“El estado ahora se lo entrega al municipio, pero este gobierno humanista con corazón feminista no es arrogante; por ejemplo, en la unidad deportiva Bicentenario invertimos, la rescatamos, la rehabilitamos, la enchulamos, y ahora se las entregamos”, citó.

1 de 6

En la entrega de todos y cada uno de los títulos de propiedad, la gobernadora Mara Lezama estuvo acompañada del presidente municipal José Luis Chacón Méndez; del titular de AGEPRO, José Alberto Alonso Ovando, y del titular de SEDETUS, Armando Lara De Nigris.

Al inicio de su mensaje, Mara Lezama informó a las familias cozumeleñas reunidas en el domo San Gervasio que a partir del 1 de enero de 2025 el IVA en los productos será del 8%, en vez del 16% que se cobrará hasta el 31 de este mes de diciembre, lo que representa un estímulo económico para todas y todos los cozumeleños.

Al referirse a la entrega de documentos, la titular del Ejecutivo afirmó que, en este gobierno diferente, la nueva forma de gobernar es hacer justicia social, y justicia social es entregarles sus títulos de propiedad que garantizan la certeza jurídica de la tierra.

Y señaló que en gobiernos anteriores no se les entregaban porque los funcionarios esperaban dádivas. “Hoy, en este gobierno honesto y responsable, esas personas corruptas ya no están en la SEDETUS; fueron dados de baja porque en este gobierno no habrá nadie que se robe el dinero del pueblo”, afirmó.

Los beneficiarios Arcelia Muñoz Castillo, con 30 años de vivir en Cozumel, y Tereso de Jesús Chalé Chalé, con discapacidad y trabajador de mantenimiento en un club de playa, fueron los primeros en recibir sus títulos de propiedad. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)