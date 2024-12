EU | Bill Clinton es hospitalizado en Washington; el expresidente se encuentra estable, asegura portavoz

ESTADOS UNIDOS.- El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton fue internado por un cuadro febril que no constituye una situación de emergencia, según informó este lunes la cadena NBC News.

“El presidente está bien”, dijo Angel Ureña, subsecretario general de Clinton, a CNN en una entrevista, y añadió que el expresidente espera tener el alta para poder pasar la Navidad en su casa junto a su familia. “Sigue de buen humor y agradece profundamente los excelentes cuidados que está recibiendo”, agregó.

El historial médico de Bill Clinton

El expresidente se sometió a una cirugía cardiaca de bypass cuádruple en 2004 y se le insertaron dos stents para abrir una arteria en 2010. En tanto, fue hospitalizado en 2021 por una infección que se extendió a su torrente sanguíneo.

Clinton estuvo activo en la campaña electoral este otoño y ha mantenido una intensa agenda de viajes desde las elecciones con la publicación de su nuevo libro “Citizen: My Life After the White House”. (Fuente: ambito.com)