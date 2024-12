Instalan en Solidaridad el Comité de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos

PLAYA DEL CARMEN, MX.— La ética en el servicio público no es opcional, es el eje que sostiene la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, dijo la presidenta municipal Estefanía Mercado en la toma de protesta e instalación del Comité de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos, en la sala “Leona Vicario”, en el nuevo Palacio Municipal.

“Este acto representa mucho más que el cumplimiento de una norma; se trata de un paso firme hacia el fortalecimiento de la ética de la Cuarta Transformación y sus principios fundamentales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló la Alcaldesa.

En este sentido, agregó que este comité será el guardián de esos principios, el espacio donde se definan los valores y reglas que orientarán cada decisión, cada acción y cada esfuerzo de quienes sirven a Solidaridad.

La Presidenta Municipal reafirmó su compromiso con los solidarenses, a quienes aseguró que, el gobierno del pueblo debe ser un gobierno íntegro, donde la ética no solo sea un ideal, sino el compromiso de actuar con transparencia, eficiencia y honradez.

“Nuestra principal obligación es servir, no servirse; construir, no dividir; y siempre anteponer el bienestar colectivo a los intereses personales”, agregó.

El Comité de Ética y Conducta de Servidores Públicos lo preside Estefanía Mercado y la acompañan Cristina Alcérreca Manzanero, titular del Órgano Interno de Control; las regidoras Xel-Ha María Elena Dehesa Cortés y Danna Felisa Ramírez Saldaña; los regidores Uri Carmona Islas y Javier Renán Santos Morales, así como el oficial Mayor del Ayuntamiento, Adrián Vicencio Salamero. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)