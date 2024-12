NO TUVO REGALO DE NAVIDAD Y EMILIANO RAMOS SEGUIRÁ EN LA CÁRCEL: Denuncian colectivas que juez se niega a recibir pruebas a favor del imputado y cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesa en su contra

Por Rafael Briceño

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Tras confirmas que Emiliano Ramos Hernández seguirá en prisión, integrantes del colectivo Xtabay confirmaron que el Juez de Control de los Juzgados Penales Orales del Distrito Judicial de Cancún del Poder Judicial de Quintana Roo se negó a revisar y cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en la Carpeta Administrativa 913/2023 por posibles hechos constitutivos del delito de Violencia Familiar en agravio de la supuesta víctima Paola Moreno Córdova y sus 3 menores hijas de identidad reservada e iniciales P. A. R. M. B. I. R. M. y L. A. R. M, usando los mismos argumentos de su homólogo, el Juez de Control Miguel Francisco Espinosa Cervera, quien negó el cambio de medida cautelar solicitada el 9 de diciembre del 2024, así como su homologa Lic. Manuela Leticia Ramírez y Montero en audiencia de fecha 22 de noviembre del 2024.

Manifestaron que tal parece que la indicación es que permanezca en la cárcel en tanto no firme la cesión de la custodia total de las hijas menores a favor de Moreno Córdova, a pagar una pensión alimenticia exorbitante y ceder más del 50 por ciento de sus propiedades que él puso a nombre de su excónyuge, “ya que a los tres jueces les parece poco las 13 medidas cautelares como firma periódica ante UMECAS, brazalete electrónico, exhibición de una garantía económica o restricción de salir del País o Estado no son suficientes para garantizar la presencia del imputado en el proceso, o que intervenga en la investigación o corra riesgo la seguridad e integridad de la víctima o sus testigos”.

Señalaron que en la audiencia efectuada el 24 de diciembre, el Juez de Control se negó a desahogar los audios y videos que aporto la Defensa Particular para demostrar que la víctima no tiene miedo al imputado y que no corre riesgo su seguridad e integridad personal pues acude a los mismos lugares donde se encontraba Emiliano para impedir sus convivencias con sus hijas e igual estos videos demostraban la relación del progenitor con las menores, quienes no deseaban separarse de su padre e irse con su madre pues se sentían seguras bajo sus cuidados, lo cual ponía de manifiesto qué las infantes no tienen miedo de su papá ni lo rechazan o le tengan miedo.

Las colectivas recordaron que Ramos Hernández, detenido en un principio por presuntos delitos electorales cometidos en el pasado proceso local tuvo un cambio de medidas cautelares por dicha acusación, al pasar de prisión preventiva a la firma periódica ante la dirección de Seguridad Pública y Transito de Playa del Carmen, ya que se comprobó que las acusaciones fueron prefabricadas y la testigo fue amenazada para firmar documentos acusatorios contra Emiliano Ramos.

Ahora la exigencia de los Jueces de Control es que la Defensa Particular aporte datos de prueba novedosos a partir del 4 de agosto del 2024 cuando nuestro representado esta privado de su libertad desde el 31 de mayo del 2024. (Noticaribe)