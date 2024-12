INCUMPLE PAGOS DESDE OCTUBRE EMPRESA SUBCONTRATADA POR SEDENA: En fin de año, bloquean de nueva cuenta volqueteros del Tren Maya banco de extracción de materiales; se quejan de no tener seguro social ni recibir prestaciones de ley

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque al igual que Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum dio por terminados los trabajos de construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya y puesto en operación la magna obra, transportistas de materiales de construcción -contratados por la empresa que subcontrató la SEDENA- no han recibido el pago por los servicios prestados desde octubre lo que los obligó a bloquear por segunda ocasión el banco de extracción de materiales en demanda de una respuesta a sus demandas.

Los volqueteros explicaron que la empresa Coradime, subcontratada por la Sedena no ha cumplido con el pago por la transportación de materiales, así como tampoco con los aguinaldos comprometidos.

Además, dijeron que la empresa no respetó el acuerdo de aumentar el pago por concepto de horas extras trabajadas ante la exigencia de la SEDENA de entregar los trabajos en la reciente visita que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a Chetumal.

Aceptamos trabajar y cumplir con el acuerdo, pero no así la empresa por lo que nos vimos en la necesidad de bloquear nuevamente el banco de extracción de materiales como medida de presión, señalaron.

Los aproximadamente 60 volqueteros inconformes piden que la empresa pague la renta de las unidades ya que desde octubre hay un atraso; además de que cumpla con aumentar a 150 pesos el costo de hora extra trabajada, así como el pagar dentro del horario laboral establecido el sábado.

La inconformidad de los volqueteros también es por el hecho de que hasta el momento no se les han renovado los contratos desde el mes de octubre lo que ha ocasionado que no tengan servicio social y no hayan recibido pago de aguinaldo o finiquito en el caso de algunos de los choferes. (Noticaribe)