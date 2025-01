PLAYA DEL CARMEN, MX.— En una reacción inmediata ante las inclemencias del tiempo, el gobierno de Solidaridad, por conducto de las secretarías de Servicios Públicos Municipales y de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, atendió los encharcamientos pluviales en cinco puntos críticos de la ciudad.

La secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín Azueta, informó que se desplegaron cinco brigadas con personal suficiente para la limpieza de alcantarillas, lo que derivó que el agua fluyera de inmediato, evitando encharcamientos pluviales importantes.

“Cada vez que llueve tenemos brigadas disponibles para destapar las alcantarillas que se obstruyen por la basura acumulada en las calles, es decir, la que generan los árboles y, en algunos casos, bolsas de plásticos”, dijo la funcionaria.

Entre los puntos donde se reportaron problemas pluviales se encuentran Villas del Sol y sobre la avenida 28 de julio, donde Servicios Públicos y Protección Civil lograron atender de manera oportuna el tema, logrando desaguar el agua acumulada por las lluvias.

De acuerdo con Julieta Martín, las brigadas se encuentran disponibles para atender las demandas ciudadanas en caso de que las lluvias continúen; sin embargo, invitó a la ciudadanía a colaborar con esta tarea evitando tirar basura en las calles.

En tanto, Darwin Covarrubias Góngora, secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, informó que, en coordinación con Servicios Públicos Municipales, se tomaron las medidas preventivas para que la población pueda transitar, con seguridad, por los puntos considerados críticos a encharcamientos pluviales.

No obstante, recomendó a la población tomar las medidas necesarias, evitando salir a las calles si no es necesario, aunque de acuerdo con los pronósticos, ya no se esperan precitaciones pluviales fuertes. (Fuente: Ayuntamiento de Solidaridad)