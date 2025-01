“NO HAY QUE GENERAR PÁNICO”: Afirma el primer ministro de Belice, John Briceño, que el sector primario de salud de su país reforzó sus estrategias de vigilancia ante la aparición de nuevas enfermedades detectadas en China desde el año pasado

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Mientras autoridades sanitarias de Quintana Roo afirmaron que no hay confirmación oficial sobre la aparición del Norovirus y Metapneomovirus en China, el primer ministro de Belice, John Briceño confirmó la activación de la atención primaria de salud a la población para atender los efectos de estas dos nuevas enfermedades.

Aclaró que, a diferencia del virus del Covid19 que obligó al cierre de fronteras y disposiciones sanitarias estrictas, no hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para declarar alerta sanitaria ya que, si bien afecta el sistema respiratorio de menores de edad, personas adultas mayores y aquellas con un sistema inmunológico comprometido, no hay señales de que sea de mayor impacto.

Dijo que el sistema de salud primaria en Belice es bueno y no hay que generar una alerta entre la población ya que las nuevas enfermedades son como una tos muy fuerte pero no tan impactante como lo fue el covid19. Reiteró que Belice no puede cerrar sus fronteras ya que dependen de las divisas que entran por concepto de turismo “porque no somos un país rico, no podemos imprimir nuestro dinero”.

Reiteró que las autoridades sanitarias del país han tomado las medidas para atender la salud de sus connacionales. (Noticaribe)