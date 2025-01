“HOY SOMOS UN QUINTANA ROO QUE MIRA AL MAÑANA CON CONFIANZA Y UNIDAD”: Encabeza Mara Lezama conmemoración del 50 aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

CHETUMAL, MX.- En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que es ocasión para reflexionar sobre cómo estamos escribiendo nuestra historia.

“Vivimos en un Quintana Roo joven, lleno de energía y vida propia, pero donde también enfrentamos grandes desafíos. Combatir las dolorosas brechas de desigualdad no es solo una responsabilidad, es una obligación moral, es un compromiso que asumimos como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo donde, por el bien de todos, primero son las y los pobres, porque no podemos hablar de desarrollo sin justicia social, no podemos presumir paraísos turísticos con infiernos de marginación” afirmó Mara Lezama.

La gobernadora de Quintana Roo estuvo presente en la Sesión Solemne conmemorativa que se realizó en la Escuela Judicial del Estado de Quintana Roo, organizado por el Poder Judicial, y que fue presidida por el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, con la presencia del diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, así como diputados constituyentes.

Durante el mensaje que la gobernadora Mara Lezama dirigió a las y los quintanarroenses desde esta ceremonia, afirmó que estamos en un momento histórico, inmersos en un 2025 que será recordado por siempre como el año de la mayor justicia social.

Puntualizó que gracias al trabajo de los gobiernos de la Cuarta Transformación “avanzamos en una reforma profunda al Poder Judicial que nos acerca a la verdadera justicia, esa que debe llegar al pueblo, pero principalmente a quienes más lo necesitan”.

“Por eso, añadió, desde Quintana Roo damos todo el respaldo a nuestra histórica primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para continuar impulsando las reformas constitucionales necesarias que garanticen el bienestar y la prosperidad compartida para el pueblo de México”.

Asimismo, Mara Lezama aseveró que, así como nuestra Constitución es la suma de todas las voces y corrientes de pensamiento, también debemos entender que la diversidad ideológica no significa la distancia infranqueable del alejamiento sin retorno, porque el ejercicio del poder no se centra en las individualidades.

Exhortó a que en esta nueva forma de gobernar nadie renuncie a sus convicciones, que nadie deje de expresarse, pero debemos entender y asumir claramente que por encima de los proyectos políticos está el bien superior, que es el pueblo de Quintana Roo.

Asimismo, la gobernadora de Quintana Roo hizo hincapié en que nuestro presente y futuro debe ser de trabajo y de unidad. “Las diferencias políticas e ideológicas no deben ser factor de división, sino una muestra de pluralidad. Es momento de continuar transformando la energía de nuestro pueblo en esperanza, pues en Quintana Roo no hay espacio ni tiempo para el retroceso”.

En su mensaje, la gobernadora Mara Lezama enfatizó que el aniversario por el medio siglo de nuestra Constitución, aunque es motivo de alegría y de celebración, no debe ser de conformismo y de autocomplacencia. “Porque se ha avanzado y se avanza, es cierto. Se ha construido y se construye, es verdad. Se ha crecido y se sigue creciendo, no hay duda de ello. Pero también nos falta mucho por hacer”.

Los titulares de los tres Poderes en la entidad, acompañados de los Diputados Constituyentes Mario Bernardo Ramírez Canul y Gilberto Pastrana Novelo, recapitularon y honraron con profundo orgullo las primeras páginas de nuestra vida como Estado libre y soberano.

A través de su mensaje, el Magistrado Heyden Cebada Rivas hizo evidente que nuestra constitución da testimonio de lo que como sociedad hemos alcanzado y del legado que construimos actualmente para los próximos cincuenta años; todo ello, en unidad, armonía y concordancia con los anhelos y aspiraciones del pueblo quintanarroense.

“Como nunca antes, hemos logrado el reconocimiento de derechos que nos permiten avanzar, con pasos firmes, hacia una nueva época de bienestar, desarrollo y paz social en Quintana Roo” enfatizó.

Del mismo modo, enalteció la visión de Estado con la que la Legislatura Constituyente, plasmó hace cincuenta años el espíritu atemporal de nuestro pueblo.

Cebada Rivas destacó el compromiso interinstitucional para continuar avanzando hacia la renovación del Poder Judicial, no solo para hacerla más cercana a nuestra sociedad; sino para que el pueblo quintanarroense la haga suya y muy propia, siempre con respeto a los derechos fundamentales y a las leyes.

El diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, a nombre del Poder Legislativo, dijo que en este aniversario no solo se rinde homenaje al texto de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, sino también al fuerte espíritu de las y los quintanarroenses.

Esta fecha conmemorativa incluyó, con solemnidad, los honores a los símbolos patrios y una guardia de honor a la Constitución. Previamente, se realizó un recorrido por la Ruta Histórica de la Promulgación de la Constitución, así como la entrega de reconocimientos a la legislatura constituyente 1974-1975, a los diputados Mario Bernardo Ramírez Canul y Gilberto Pastrana Novelo.

A la ceremonia asistieron, magistradas, magistrados, juezas y jueces, miembros del Consejo de la Judicatura; el general de brigada D.E.M, Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34 Zona Militar; vicealmirante José Luis Tlatelpa Castillo, comandante de la Décimo Primera Zona Naval con sede en Chetumal; el coronel de infantería Jorge Manuel Bayona Contreras, en representación del Coordinador de la Guardia Nacional de Quintana Roo.

Asimismo, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados locales y federales, así como servidores públicos. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)